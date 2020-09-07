Звезда фильма Ходячие мертвецы вылечился от коронавируса без каких-либо лекарств

7 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Звезда фильма Ходячие мертвецы вылечился от коронавируса без каких-либо лекарств
Актер Майкл Рукер
Fotobank / GettyImages

Актеру Майклу Рукеру удалось побороть вирус COVID-19.

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Звезда фильмов "Отряд самоубийц", "Стражи Галактики" и "Ходячие мертвецы" признался, что переболел коронавирусом. Об этом Майкл Рукер рассказал поклонникам на своей странице в Фейсбук.

Актер намеренно отказался от каких-либо лекарств, чтобы данные препараты не навредили работе его печени и почкам.

Это была настоящая битва, – делится Рукер. – И в середине этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж много. Это мое личное мнение, а не заключение какого-то научного исследования. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я принял решение не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только навредил бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать.

Актер Майкл Рукер поборол коронавирус / социальная сеть Facebook

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В пятницу вечером в Сети Майкл Рукер опубликовал результат очередного теста на коронавирус. И он, к счастью, был отрицательным. Актер признался, что сложнее всего ему было отказаться от любимой кружки пива, а также изолироваться от друзей и родных.

Отметим, что новый «Отряд самоубийц» с участием актера Майкла Рукера планируется выйти 6 августа 2021 года.

Напомним,

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