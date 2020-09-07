Звезда фильма Ходячие мертвецы вылечился от коронавируса без каких-либо лекарств
Актеру Майклу Рукеру удалось побороть вирус COVID-19.
Актер намеренно отказался от каких-либо лекарств, чтобы данные препараты не навредили работе его печени и почкам.
Это была настоящая битва, – делится Рукер. – И в середине этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж много. Это мое личное мнение, а не заключение какого-то научного исследования. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я принял решение не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только навредил бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать.
Отметим, что новый «Отряд самоубийц» с участием актера Майкла Рукера планируется выйти 6 августа 2021 года.
Напомним,