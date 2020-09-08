Ведущая Нового канала попробовала кофе из фекалий

8 сентября 2020 00:50 Юлия Крутиева
Ведущая Нового канала попробовала кофе из фекалий
Ведущая Анна Олицкая
пресс-служба Нового канала

Анна Олицкая, ведущая реалити "У кого больше?", попробовала на Бали особую разновидность этого напитка. И даже устроилась на ферму по производству специальных кофейных зерен.

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Отправляясь в экзотические страны Азии и Африки, телеведущая Анна Олицкая ожидала не самые приятные способы заработка. И могла даже представить, что будет убирать фекалии. Но что устроится на ферму, которая занимается сбором животного помета и производством из него кофейных зерен, Анна и подумать не могла.

Оказывается, особая гордость балийцев – копи лувак – разновидность кофе, который ферментируется в желудках меховых животных.

Мусанги или, как их называют местные, луваки (животные – прим.ред.) поедают спелые плоды кофейного дерева, – рассказывает ведущая «У кого больше?» – Те в их желудках ферментируются и выходят вместе с пометом. А люди уже собирают эти фекалии, выбирают из них зерна, обрабатывают и заваривают.

На Бали Анна Олицкая, собственно, и занималась тем, что собирала в лесу фекалии мусангов.

У них, кстати, довольно приятный запах, травяной, – призналась ведущая. – А вот сам кофе мне не очень понравилась. Она кисловатый и с запахом фекалий.

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Копи лувак – один из самых дорогих сортов. Поэтому на Бали за чашку такого кофе придется отдать 100 тысяч рупий (180 грн. – прим.ред.).

Наверное, и платят за работу, связанную с производством этого кофе, хорошо? А узнать можно в выпуске реалити «У кого больше?» от 7 сентября.

Напомним,

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