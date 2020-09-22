В семье певицы KAMALIYA случилось пополнение

22 сентября 2020 12:10 Юлия Крутиева
В семье певицы KAMALIYA случилось пополнение
Певица Камалия с детьми и мужем
пресс-служба

Певица KAMALIYA и ее близкие уже более двух недель борются с коронавирусом.

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Несмотря на плохое самочувствие и специфический ритм жизни, состоящий из лечения и обследований, KAMALIYA находит поводы для позитива, которым делится со своими фолловерами. Так, вчера артистка выставила в социальных сетях видео… первого выводка цыплят своих домашних курей!

Камалия с дочками / пресс-служба

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KAMALIYA неоднократно рассказывала о большом количестве домашних животных, за которыми ухаживает она сама и ее дочери Арабелла и Мирабелла. У семьи Захур – 11 собак, 2 кота (мейнкун и ангорский), шиншиллы, лошади, енот-полоскун, попугай какаду, кролики, рыбки, сова. Курятник же появился в их поместье по желанию девочек.

Напомним,

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