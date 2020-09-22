В семье певицы KAMALIYA случилось пополнение
22 сентября 2020 12:10
Певица Камалия с детьми и мужем
пресс-служба
Певица KAMALIYA и ее близкие уже более двух недель борются с коронавирусом.
Читайте такжеАктер фильма "Расколотые сны" Тарас Цымбалюк: Для меня организатором в семье является женщинаНесмотря на плохое самочувствие и специфический ритм жизни, состоящий из лечения и обследований, KAMALIYA находит поводы для позитива, которым делится со своими фолловерами. Так, вчера артистка выставила в социальных сетях видео… первого выводка цыплят своих домашних курей!
Камалия с дочками / пресс-служба
Напомним,