Актер фильма "Расколотые сны" Тарас Цымбалюк: Для меня организатором в семье является женщина

В понедельник, 21 сентября, в 21:00 на канале Украина стартовала премьеруа 16-серийного фильма "Расколотые сны".

Сериал рассказывает о двух сестрах, которые, разлучившись в юношестве, – вновь повстречают друг друга в зрелой жизни. Но их знакомство окажется совсем недолгим. Одну из интересных ролей в новой картине исполнил популярный актер Тарас Цымбалюк . О любви к отрицательным персонажам, статусе секс-символа украинского кино и отношениях с возлюбленной - он откровенно рассказал нам в интервью.

Судя по всему, ваш герой Максим – такой приспособленец. Ищет место, где ему удобнее, выгоднее, теплее. Вы в своей жизни встречали таких людей? Каким вы старались показать этого героя?

– Мне кажется, мой персонаж Максим немножко гиперболизирован. Хотя такие люди наверняка существуют, но я их не встречал. Естественно, он оброс огромным количеством киношных штампов, но опытный сериальный зритель из первых серий поймет, что Максим замыслил что-то недоброе. На этот счет были некоторые разногласия на площадке, потому что мне хотелось немного завуалировать его в хорошего героя, чтобы он продлил свою линию подольше. Но он получился явным негативным персонажем, это будет заметно невооруженным взглядом изначально.

Тарас Цымбалюк в сериале Расколотые сны / пресс-служба канала Украина

Вам такая отрицательная роль давалась легко или были сложности?

– Я очень радуюсь, когда мне доверяют негативные роли. Потому что 90 процентов моих персонажей позитивные. А я люблю играть что-то новое, чтобы где-то поискать, попробовать. В конце концов, приходилось использовать в себе некие опции, которые ранее не были задействованы. Поверьте, каждому актеру интересно сыграть отрицательного персонажа.

Вас окрестили секс-символом украинского кинематографа. Вам льстит этот статус или тяготит?

– Что-то среднее. Все эти статусы не совсем мужские, так что не очень понимаю, как на это реагировать. Я очень спокойно отношусь к своей внешности и не скажу, что когда-то стремился к какому-то такому статусу. Хотя он меня и не тяготит.

Тарас Цымбалюк и Наталка Денисенко в сериале Расколотые сны / пресс-служба канала Украина

Тем не менее, вы демонстрируете свою физическую форму в соцсетях. С какой целью вы это делаете?

– Я культивирую спорт. Меня это очень сильно зацепило, когда года три назад начали сыпаться комментарии и вопросы по поводу спорта. Окружающие сказали, что было бы круто, если бы я мог совмещать актерскую профессию и спортивную. Мне бы хотелось, чтобы из хобби это переросло во что-то более профессиональное. Поэтому я спрашиваю и стараюсь давать советы, хотя никому ничего не навязываю. Сам подписан на людей, которые рассказывают, как нужно тренироваться. Я такого не люблю, поэтому делаю опросы и, если 10-15 человек заинтересовались какой-то темой и хотят получить ответ, я пытаюсь в комментарии под фото дать его в более развернутой форме.

За какое время вам удалось прийти в такую форму, как сейчас?

– Я сейчас ее просто поддерживаю. Чтобы раскачиваться и расти дальше, нет нужной атмосферы, времени и сил. Например, когда находишься на площадке, впихнуть в этот день еще тренировку очень тяжело. Форму приобрел наверно за полтора-два года. На диете становлюсь немножко суше, уходит пару килограммов, а так просто поддерживаю форму.

Тарас Цымбалюк в сериале Расколотые сны / пресс-служба канала Украина

Очень часто в таких мужественных крепких парнях внутри сидит достаточно ранимый человек. Вы сами к какому типу себя относите – такой мужик-мужик или более чувственный человек, в каких-то ситуациях даже робкий и неуверенный?

– Я считаю, что любому мужчине в жизни необходима любимая женщина, которая будет его дополнять, мотивировать, направлять. Все, что вы спросили, чувствуется любым мужчиной, хотя не каждый готов это признать. Недостаток внимания, неорганизованность, забывчивость, неправильно расставленные приоритеты – это все случается. Для меня лично организатором в семье является женщина.

Ваша любимая тоже близка к киномиру, к шоу-бизнесу. Вы считаете, что людям, которые более-менее трудятся в одной отрасли, легче построить отношения?

– Это все очень приватно. У меня есть знакомые актеры, у которых в личной жизни все очень «феерично». Они это списывают на то, что в семье два артиста. А есть творческие пары, у которых все прекрасно, идиллия. У каждого в семье очень индивидуальная атмосфера, вряд ли это можно обобщать.

Тарас Цымбалюк в сериале Расколотые сны / пресс-служба канала Украина

Как в вашей паре относятся к праздникам, памятным датам? Готовите подарки, сюрпризы друг другу?

– Зависит какой праздник. Если это 8 марта или 14 февраля, то мы их достаточно спокойно воспринимаем. В том плане, что я не говорю агенту в этот день поставить блок и не давать никому съемочный день. Я это делаю на день рождения мамы, любимой, на Новый год, Пасху. Если выпадает несколько выходных, можем поехать куда-то. А подарки, конечно, делаем.