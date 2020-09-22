Актер фильма "Расколотые сны" Тарас Цымбалюк: Для меня организатором в семье является женщина
В понедельник, 21 сентября, в 21:00 на канале Украина стартовала премьеруа 16-серийного фильма "Расколотые сны".
Судя по всему, ваш герой Максим – такой приспособленец. Ищет место, где ему удобнее, выгоднее, теплее. Вы в своей жизни встречали таких людей? Каким вы старались показать этого героя?
– Мне кажется, мой персонаж Максим немножко гиперболизирован. Хотя такие люди наверняка существуют, но я их не встречал. Естественно, он оброс огромным количеством киношных штампов, но опытный сериальный зритель из первых серий поймет, что Максим замыслил что-то недоброе. На этот счет были некоторые разногласия на площадке, потому что мне хотелось немного завуалировать его в хорошего героя, чтобы он продлил свою линию подольше. Но он получился явным негативным персонажем, это будет заметно невооруженным взглядом изначально.
Вам такая отрицательная роль давалась легко или были сложности?
– Я очень радуюсь, когда мне доверяют негативные роли. Потому что 90 процентов моих персонажей позитивные. А я люблю играть что-то новое, чтобы где-то поискать, попробовать. В конце концов, приходилось использовать в себе некие опции, которые ранее не были задействованы. Поверьте, каждому актеру интересно сыграть отрицательного персонажа.
Вас окрестили секс-символом украинского кинематографа. Вам льстит этот статус или тяготит?
– Что-то среднее. Все эти статусы не совсем мужские, так что не очень понимаю, как на это реагировать. Я очень спокойно отношусь к своей внешности и не скажу, что когда-то стремился к какому-то такому статусу. Хотя он меня и не тяготит.
Тем не менее, вы демонстрируете свою физическую форму в соцсетях. С какой целью вы это делаете?
За какое время вам удалось прийти в такую форму, как сейчас?
– Я сейчас ее просто поддерживаю. Чтобы раскачиваться и расти дальше, нет нужной атмосферы, времени и сил. Например, когда находишься на площадке, впихнуть в этот день еще тренировку очень тяжело. Форму приобрел наверно за полтора-два года. На диете становлюсь немножко суше, уходит пару килограммов, а так просто поддерживаю форму.
Очень часто в таких мужественных крепких парнях внутри сидит достаточно ранимый человек. Вы сами к какому типу себя относите – такой мужик-мужик или более чувственный человек, в каких-то ситуациях даже робкий и неуверенный?
Ваша любимая тоже близка к киномиру, к шоу-бизнесу. Вы считаете, что людям, которые более-менее трудятся в одной отрасли, легче построить отношения?
– Это все очень приватно. У меня есть знакомые актеры, у которых в личной жизни все очень «феерично». Они это списывают на то, что в семье два артиста. А есть творческие пары, у которых все прекрасно, идиллия. У каждого в семье очень индивидуальная атмосфера, вряд ли это можно обобщать.
Как в вашей паре относятся к праздникам, памятным датам? Готовите подарки, сюрпризы друг другу?
– Зависит какой праздник. Если это 8 марта или 14 февраля, то мы их достаточно спокойно воспринимаем. В том плане, что я не говорю агенту в этот день поставить блок и не давать никому съемочный день. Я это делаю на день рождения мамы, любимой, на Новый год, Пасху. Если выпадает несколько выходных, можем поехать куда-то. А подарки, конечно, делаем.