74-летний Сильвестр Сталлоне потерял самого близкого человека

В семье актера Сильвестра Сталлоне случилось горе.

2020 год забрал близких людей у многих знаменитостей. Своих бабушек потеряли Наталка Карпа и Анна Завальская, а вот Селин Дион и Анне Гресь пришлось попрощаться с мамами.

В этот раз трагедия случилась в семье одного из самых легендарных голливудских актеров. Несколько дней назад умерла мама 74-летнего Сильвестра Сталлоне - Жаклин.

О смерти самого близкого человека звезды «Рэмбо» сообщили журналисты портала TMZ. Жаклин Сталлоне ушла из жизни в возрасте 98 лет. О причине смерти женщины не сообщается.

Мама Сильвестра Сталлоне - Жаклин / instagram.com/officialjackiestallone

Сильвестр Сталлоне сейчас переживает горькую утрату и не комментирует журналистам все происходящее в своей жизни. Вместе с братом Фрэнком он организовывает похороны мамы.

Отметим, Жаклин Сталлоне родилась в Вашингтоне, но ее предки по папиной линии были эмигрантами из Украины. Проживали в Одессе.

Напомним,