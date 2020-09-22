74-летний Сильвестр Сталлоне потерял самого близкого человека
В семье актера Сильвестра Сталлоне случилось горе.
В этот раз трагедия случилась в семье одного из самых легендарных голливудских актеров. Несколько дней назад умерла мама 74-летнего Сильвестра Сталлоне - Жаклин.
О смерти самого близкого человека звезды «Рэмбо» сообщили журналисты портала TMZ. Жаклин Сталлоне ушла из жизни в возрасте 98 лет. О причине смерти женщины не сообщается.
Отметим, Жаклин Сталлоне родилась в Вашингтоне, но ее предки по папиной линии были эмигрантами из Украины. Проживали в Одессе.
Напомним,