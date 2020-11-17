Кохання на виживання-4: участнице реалити пришлось есть пережеванную перуанцами пищу
17 ноября 2020 15:00
Кохання на виживання-4: участнице реалити пришлось есть пережеванную перуанцами пищу
пресс-служба Нового канала
Из-за любимого участнице проекта «Кохання на виживання-4» пришлось терпеть наказания.
«Кохання на виживання» (Новый канал) проверки для пар становится все жестче. Любовный тест-драйв проходят не все. Смогут ли выдержать поездку в Перу Влад и Настя – станет известно уже сегодня.Сможет ли девушка выдержать это испытание, и чем закончится путешествие в Перу для этой пары – узнаете сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Ведущий Олег Кензов приготовил им проверки не для слабонервных, после которых даже самые крепкие отношения могут дать трещину.
По условиям третьего испытания, парень должен был ответить правильно на шесть из 11 вопросов, так же, как и его возлюбленная, – рассказывает ведущий. – За каждый неправильный ответ Насте нужно было есть. Так как в Перу не каждая семья может позволить себе блендер, то приглашенные перуанцы с радостью пережевывали еду для девушки.
Кохання на виживання-4: участнице реалити пришлось есть пережеванную перуанцами пищу / пресс-служба Нового канала
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Это был кошмар, как страшный сон, – вспоминает Настя. – Надеялась, что меня не вырвет. Не хотела я есть пережеванную после кого-то еду. Жевать с чужой слюной было гадко. Будто рвоту ешь.
Кохання на виживання-4: участнице реалити пришлось есть пережеванную перуанцами пищу / пресс-служба Нового канала
Напомним,