Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020)

11 ноября 2020 20:50 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 17.11.2020)
пресс-служба

17 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 10 выпуске реалити Кохання на виживання-4: Рвануть на другой край света, чтобы проверить отношения – именно с этой целью влюбленные пары участвуют в реалити «Кохання на виживання». Вот и Влад с Настей полетели в экзотическое Перу, но они не догадывались, как их встретит Латинская Америка. Ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Участники прошли ритуальный путь местных племен, добывали соль и ставили спектакль. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувства пары выдержать эти испытания?

10 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 17.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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