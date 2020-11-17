Ведущие канала Украина вспомнили курьезные и очень смешные случаи за годы работы в кадре

16 ноября - профессиональный праздник, Дня радио, телевидения и связи. По этому случаю ведущие канала «Украина» вспомнили курьезы, которые с ними случались за годы работы в кадре.

Телеведущий утренних выпусков новостей «Сегодня» Виталий Школьный 16 лет работает на телевидении. За это время ни разу у него не было желания не пойти на работу, например, из-за снега, дождя, лени. Ведущий признается, что во время его эфиров взрывались лампочки на осветительных приборах, падали декорации, сотни раз выключался суфлер. И один из самых интересных случаев произошел с ведущим в этом году.

Во время эфира за камерами фото делала костюмер, внезапно споткнулась, упала и легла неподвижно перед самым суфлером. Всю эту картину, рассказывая новости, боковым зрением вижу я. Пришлось собраться со всеми силами Вселенной, чтобы не улыбнуться даже и не выдать зрителю нештатной ситуации. Но смешно было чрезвычайно – представьте, продолжаются новости, а перед камерой лежит красивая дама, – рассказал Виталий Школьный.

Ольга Грицык также поделилась историей, которая случилась из-за ее собаки Розы, когда ведущая впервые взяла домашнюю любимицу на работу:

Перед эфиром я торжественно вручила ее под опеку коллег и все бы ничего, но Роза была в стрессе, уставшая жизнью и родами, и решила спасаться бегством. Из рук выпрыгнула на стол, со стола сиганула на пол и через секунду бодрым галопом (до сих пор не понимаю, как она сориентировалась в нашем огромном ньюзруме) ворвалась ко мне в студию, благо на сюжете. За ней бежали перепуганные девушки. Бедную Розу загоняли в шесть рук, Роза не понимала – "за что?", совсем одичала, и покусала до крови одну из коллег. К концу эфира Роза просидела арестована в монтажке.

Интересный случай с последней командировки в Америку вспомнил Игорь Пупков, во время которой он вместе c коллегой Еленой Кот и журналистами новостей освещали выборы президента.

Мы развернули наши студии в Вашингтоне, Пенсильвании и Нью-Йорке. Чудаков там хватает. И все они пытаются попасть в кадр. Случайно или специально. Так мимо нас с Еленой пробегал Бэтмен. Мне просто в прямом эфире, в самое ухо кричал темнокожий прохожий, – рассказал ведущий.

Забавные истории в кадре возникали и у ведущего Максима Сикоры. Недавно ведущий чуть не упал со стула во время прямого эфира новостей «Сегодня». Но, к счастью, все обошлось без каких-либо травм.

Напомним,