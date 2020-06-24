Виталий Школьный признался, какая девушка ему бы понравилась

24 июня 2020 19:44 Александр Кива
Виталий Школьный признался, какая девушка ему бы понравилась
Ведущий Виталий Школьный

Ведущий Виталий Школьный составил идеальный портрет на примере звезд украинского шоу-бизнеса.

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Ведущий новостей «Сегодня» на канале «Украина» Виталий Школьный в специальной рубрике «Смачний ексклюзив» с Марией Мельник в «Ранку з Україною», готовя томатный суп по итальянскому рецепту, попытались создать портрет девушки, которая смогла бы растопить сердце известного холостяка.
 
Чтобы было понятно каким внешним данным должна соответствовать девушка, которая понравится Виталию Школьному, ведущие составили идеальный портрет на примере звезд украинского шоу-бизнеса.
 
 
«Мне нравится любая прическа даже Верки Сердючки. Я, пожалуй, выбрал бы брюнетку. Первая, кто бросается в глаза по цвету волос – это Даша Астафьева. Глаза пусть бы были от Славы Каминской. Нос – от Жанны Агузаровой. Губы хочется, чтобы были свои. Чтобы были не больше за помидорку (смеется). Каменских по этому критерию подходит. Грудь, как у Алены Винницкой. Бедра – Лилия Ребрик. Ножки – Оля Полякова», – признается Виталий Школьный.
 
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Смакуя итальянский суп, ведущий рассказал, что готовить его научила жизнь, ведь с 15 лет живет один. Но с родителями у Виталия прекрасные отношения. Созваниваются каждый день, и они радуются успехам сына.

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