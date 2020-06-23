Канал ТЕТ перезапускает скетчком Страна У - первые подробности

Ранее вышло 7 сезонов известного скетчкома “Страна У”, который пользовался популярностью у телезрителей ТЕТ. Из него выросли отдельные ситкомы “Однажды под Полтавой”, “Однажды в Одессе”, а также “Танька и Володька”.

В осеннем сезоне ТЕТ вместе с Drive Production перезапускают успешный продукт с новыми скетчами и героями.

В обновленном скетчкоме телезрители будут смеяться над новыми колоритными персонажами, которых можно встретить в обычной жизни: на улице, в магазине, на дороге, на работе и во дворе.

В каждой серии зрители увидят близкие и понятные ситуации, которые вполне могут произойти или уже произошли с каждым из нас.

Главные роли в обновленном проекте исполняют: Настя Шевченко и Влад Ткаченко, Виктор Розовый и Святослав Антипов, Вова Черняк, Андрей Рыбак и Александр Степаненко, Игорь Ласточкин, Настя Оруджова и Александр Станкевич, Даша Кобякова, Александра Машлятина и другие.

Все актеры уже состоявшиеся юмористы, что гарантирует телезрителям улыбки и смех.

В съемку обновленный проект вошел несколько дней назад. Тарелка разбилась, а значит, уже этой осенью украинцев ждут новые серии смешного скетчкома на телеканале ТЕТ.