Великі Вуйки: Телеканал 1+1 начал съемки нового сезона комедийного сериала

9 июня 2020 12:32 Александр Кива
Великі Вуйки: Телеканал 1+1 начал съемки нового сезона комедийного сериала
Великі Вуйки: Телеканал 1+1 начал съемки нового сезона комедийного сериала
пресс-служба

«1+1» начал работу над вторым сезоном комедийного сериала «Великі Вуйки», премьера которого состоится осенью.

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Продукт является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

По сюжету второго сезона комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и село вот-вот может стать европейским курортом. А осуществится ли мечта жителей Великих Вуйок превратить родную деревню в туристическую Мекку, зрители «1+1» увидят в новом сезоне.

Во втором сезоне украиноязычной комедии снимаются уже знакомые зрителям сериала популярные украинские актеры: Юрий Горбунов (Иван Петрук), Владимир Горянский (Василий Микитюк), Назар Заднепровский (Штефко), Лилия Ребрик (Ирина), Владимир Николаенко (Бодя), Наталья Корецкая (Маричка), Надежда Мейхер (Галина), Арам Арзуманян (Вазген), Инна Приходько (Елена), Иван Шаран (Дзюня).

Кроме этого, создатели проекта интригуют новыми лицами, среди которых будут и яркие звезды украинского шоу-бизнеса.

Продюсерами сериала от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Креативный продюсер - Юрий Горбунов, исполнительный продюсер - Владимир Андриюк. Над сценарием работали Николай Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько. Режиссерско-операторская группа «Великих Вуйок» - Дмитрий Шмурак и Митя Манифест.

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Отметим, показ первой части «Великих Вуйок» с успехом прошел на «1+1» прошлой осенью.

Напомним, весной зрители «1+1» смогли увидеть телепремьеры украинских кинолент, в частности «Гуцулку Ксеню», «Черного ворона», «Припутни», «Фокстера и Макса» и др. Марафон украинских премьер канал продолжит осенью собственными продуктами, среди которых и комедийный сериал «Великі Вуйки».

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