Крис де Бург стал дедушкой: 36-летняя дочь певца после 14 выкидышей родила двойню – фото малышей
В семье известного музыканта и композитора Криса де Бурга случилось невероятно счастливое событие.
После 14 выкидышей и долгого лечения, когда врачи ей говорили, что она никогда не сможет выносить ребенка, – "Мисс Ирландия 2003" и "Мисс Мира 2003" Розанна Дэвисон родила мальчиков-близнецов. На своей странице в Инстаграм счастливая мама опубликовала первое фото с малышами, сделанное прямо в родзале.
В подписи к снимку Розанна рассекретила и имена мальчиков. Родители назвали близнецов Хьюго и Оскар.
Наши красивые и здоровые близнецы, Хьюго и Оскар, благополучно прибыли в мир, и наши сердца переполняются любовью! – написала Розанна Дэвисон. – Вот так мы стали семьей из пяти человек, и все наши мечты сбылись!
Стоит отметить, что в семье Розанны и ее супруга Уэсли Квирка подрастает годовалая дочь София. Девочка родилась от суррогатной матери.
Напомним,