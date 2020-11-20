Крис де Бург стал дедушкой: 36-летняя дочь певца после 14 выкидышей родила двойню – фото малышей

В семье известного музыканта и композитора Криса де Бурга случилось невероятно счастливое событие.

Единственная дочь Криса де Бурга – 36-летняя Розанна Дэвисон – на днях стала мамой. Для женщины и ее супруга это действительно очень долгожданные дети.

После 14 выкидышей и долгого лечения, когда врачи ей говорили, что она никогда не сможет выносить ребенка, – "Мисс Ирландия 2003" и "Мисс Мира 2003" Розанна Дэвисон родила мальчиков-близнецов. На своей странице в Инстаграм счастливая мама опубликовала первое фото с малышами, сделанное прямо в родзале.

36-летняя Розанна Дэвисон после 14 выкидышей родила двойню

В подписи к снимку Розанна рассекретила и имена мальчиков. Родители назвали близнецов Хьюго и Оскар.

Наши красивые и здоровые близнецы, Хьюго и Оскар, благополучно прибыли в мир, и наши сердца переполняются любовью! – написала Розанна Дэвисон. – Вот так мы стали семьей из пяти человек, и все наши мечты сбылись!

Стоит отметить, что в семье Розанны и ее супруга Уэсли Квирка подрастает годовалая дочь София. Девочка родилась от суррогатной матери.

Розанна Дэвисон с мужем и старшей дочкой Софией

Как дочка Криса де Бурга самостоятельно забеременела, выносила и родила здоровых малышей – для докторов остается загадкой, и они называют это чудом. Ведь у женщины проблемы с иммунной системой, и эмбрионы отторгаются.

Напомним,