Ольга Сумская призналась, что из-за плотного гастрольного графика потеряла ребенка: случился выкидыш

14 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Ольга Сумская призналась, что из-за плотного гастрольного графика потеряла ребенка: случился выкидыш
Актриса театра и кино Ольга Сумская
социальная сеть Instagram

Актриса Ольга Сумская впервые рассказала о личной трагедии.

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В 2005 году, когда младшей дочери актрисы было три года, Ольга потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Выкидыш случился из-за тяжелого эмоционального и физического истощения.

Я могла родить еще ребенка. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках. На раннем сроке это было. Это были съемки. Я знала, что я беременна. Это был очень эмоционально тяжелый период в моей жизни, когда я снималась в трех фильмах сразу,
‒ откровенно заявила знаменитость.

Ольга Сумская с семьей / социальная сеть Instagram

По словам Сумской, она очень сожалеет о случившемся, так как мечтала стать многодетной мамой. Сейчас ей не хватает этого.

Вот об этом я жалею. Очень жалею. Дети ‒ это самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это большое счастье, когда у тебя есть три-четыре ребенка. Это то, чего мне не хватает сегодня,
‒ добавила артистка.

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К слову, актриса от брака с Евгением Паперным в 1990 году родила дочь Антонину. А в браке со вторым мужем Виталием Борисюком Сумская воспитывает 18-летнюю дочь Анну.

Напомним,

Актриса Ольга Сумская с дочками / социальная сеть Instagram
 

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