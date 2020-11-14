Ольга Сумская призналась, что из-за плотного гастрольного графика потеряла ребенка: случился выкидыш
14 ноября 2020 16:00
Актриса театра и кино Ольга Сумская
социальная сеть Instagram
Актриса Ольга Сумская впервые рассказала о личной трагедии.
Ольга потеряла ребенка на раннем сроке беременности. Выкидыш случился из-за тяжелого эмоционального и физического истощения.
Я могла родить еще ребенка. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках. На раннем сроке это было. Это были съемки. Я знала, что я беременна. Это был очень эмоционально тяжелый период в моей жизни, когда я снималась в трех фильмах сразу,‒ откровенно заявила знаменитость.
Ольга Сумская с семьей / социальная сеть Instagram
По словам Сумской, она очень сожалеет о случившемся, так как мечтала стать многодетной мамой. Сейчас ей не хватает этого.
Вот об этом я жалею. Очень жалею. Дети ‒ это самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это большое счастье, когда у тебя есть три-четыре ребенка. Это то, чего мне не хватает сегодня,‒ добавила артистка.
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Актриса Ольга Сумская с дочками / социальная сеть Instagram