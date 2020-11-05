Ольга Сумская переболела коронавирусом: у мужа и дочери были похожие симптомы
Мы уже сбились со счету, скольким звездам украинского шоу-бизнеса пришлось столкнуться с коронавирусом.
Об этом Ольга рассказала в интервью «Фактам». К счастью, 54-летней актрисе удалось перенести коронавирус в легкой форме. Она переболела им еще летом.
Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже, - говорит актриса. - Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь.
Напомним,