Ольга Сумская переболела коронавирусом: у мужа и дочери были похожие симптомы

Мы уже сбились со счету, скольким звездам украинского шоу-бизнеса пришлось столкнуться с коронавирусом.

Одними из последних о своем диагнозе сообщили Юлия Санина, Олег «Фагот» Михайлюта . А на днях о своем заболевании сообщила народная артистка Ольга Сумская.

Об этом Ольга рассказала в интервью «Фактам». К счастью, 54-летней актрисе удалось перенести коронавирус в легкой форме. Она переболела им еще летом.

Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska

При этом Сумская признается, что узнала о перенесенной болезни с помощью теста на антитела. А из симптомов у нее был насморк и на две недели пропало обоняние.

Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже, - говорит актриса. - Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь.

Более того, инфекцию Ольга перенесла на ногах. Кстати, у мужа и младшей дочери Ани были похожие симптомы.

Напомним,