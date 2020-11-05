Ольга Сумская переболела коронавирусом: у мужа и дочери были похожие симптомы

5 ноября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Ольга Сумская переболела коронавирусом: у мужа и дочери были похожие симптомы
Актриса Ольга Сумская
instagram.com/olgasumska

Мы уже сбились со счету, скольким звездам украинского шоу-бизнеса пришлось столкнуться с коронавирусом.

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Одними из последних о своем диагнозе сообщили Юлия Санина, Олег «Фагот» Михайлюта. А на днях о своем заболевании сообщила народная артистка Ольга Сумская.

Об этом Ольга рассказала в интервью «Фактам». К счастью, 54-летней актрисе удалось перенести коронавирус в легкой форме. Она переболела им еще летом.

Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska
При этом Сумская признается, что узнала о перенесенной болезни с помощью теста на антитела. А из симптомов у нее был насморк и на две недели пропало обоняние.

Знаю, многие актеры уже столкнулись с этой болячкой. Видимо, я тоже, - говорит актриса. - Один из тестов показал наличие у меня антител. Наверное, на гастролях перенесла болезнь.

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Более того, инфекцию Ольга перенесла на ногах. Кстати, у мужа и младшей дочери Ани были похожие симптомы. 

Напомним, 

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