Григорий Чапкис рассказал о молодой четвертой жене и трудностях в общении с детьми: Никому я не нужен

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис еще тот ловелас.

За плечами у легендарного судьи проекта «Танці з зірками» три брака. А чуть меньше года назад 90-летний Григорий Чапкис удивил публику признанием, что женился в четвертый раз.

Избранницей Григория Николаевича стала сверстница его внучки. Женщина по имени Мила младше знаменитого хореографа на 51 год. Но это совершенно его не смущает.

Наоборот, рядом с Бриллиантом, как ласково называет Григорий свою супругу, к нему "пришла" вторая молодость. Именно рядом с этой женщиной хореограф почувствовал душевный покой.

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис / instagram.com/gregory_chapkis

Своими откровениями Григорий Николаевич поделился в интервью программе «ЖВЛ». Он признался, что после встречи с бизнесвумен Милой он сменил машину и купил новую квартиру.

А вот дети Чапкиса восприняли его новый брак в штыки и осудили отца. Более того, дочь метра Лилия потребовала от него составить завещание. Хотя до этого, что дочь, что сын от второго брака, даже не интересовались состоянием его здоровья.

В течение семи лет никто - ни дети, ни внуки, никто не спросил: «А ты выпил таблетку? – признается Григорий Чапкис. – А ты поел сегодня?» А я голодал. Пять раз был в реанимации – вышел. А кто меня вытащил оттуда? Никому я не нужен.

Напомним,