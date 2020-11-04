Григорий Чапкис рассказал о молодой четвертой жене и трудностях в общении с детьми: Никому я не нужен

4 ноября 2020 18:20 Юлия Крутиева
Григорий Чапкис рассказал о молодой четвертой жене и трудностях в общении с детьми: Никому я не нужен
Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис
пресс-служба канала 1+1

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис еще тот ловелас.

Читайте такжеШок! Экс-жена Олега Кензова впервые призналась, что муж ее избивал
За плечами у легендарного судьи проекта «Танці з зірками» три брака. А чуть меньше года назад 90-летний Григорий Чапкис удивил публику признанием, что женился в четвертый раз.

Избранницей Григория Николаевича стала сверстница его внучки. Женщина по имени Мила младше знаменитого хореографа на 51 год. Но это совершенно его не смущает.

Наоборот, рядом с Бриллиантом, как ласково называет Григорий свою супругу, к нему "пришла" вторая молодость. Именно рядом с этой женщиной хореограф почувствовал душевный покой.

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис / instagram.com/gregory_chapkis
Своими откровениями Григорий Николаевич поделился в интервью программе «ЖВЛ». Он признался, что после встречи с бизнесвумен Милой он сменил машину и купил новую квартиру.

Читайте такжеВалерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка
А вот дети Чапкиса восприняли его новый брак в штыки и осудили отца. Более того, дочь метра Лилия потребовала от него составить завещание. Хотя до этого, что дочь, что сын от второго брака, даже не интересовались состоянием его здоровья.

В течение семи лет никто - ни дети, ни внуки, никто не спросил: «А ты выпил таблетку? – признается Григорий Чапкис. – А ты поел сегодня?» А я голодал. Пять раз был в реанимации – вышел. А кто меня вытащил оттуда? Никому я не нужен.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети отношения Григорий Чапкис новости романы звезд браки звезд

Материалы по теме

Ведущая 1+1 Валентина Хамайко рассказала о пополнении в семье
Новости

Ведущая 1+1 Валентина Хамайко рассказала о пополнении в семье
О чем молчат женщины: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)
Телешоу

Дети против звезд-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2020)
Однажды под Полтавой-11: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 04.11.2020)
Сериалы

Однажды под Полтавой-11: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 04.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Тень звезды: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)

Тень звезды: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK