Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка

4 ноября 2020 15:15 Юлия Крутиева
Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка
Певец Валерий Харчишин
instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Певец Валерий Харчишин в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказал о трагических потерях.

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У Валерия Харчишина трое детей, но мало кто знает, что в 2016 году на 5 месяце беременности у его жены Юлии случился выкидыш.

Когда Господь отнимает у тебя ребенка – это самое страшное, – признался певец. – Мне очень трудно…И я вообще об этом никогда не говорил.

Лидер группы «Друга Ріка» всего за несколько лет до этого потерял самого дорого человека – своего брата. Василий умер от лимфомы в 2013 году. Причем он бы мог жить дальше, но ему слишком поздно поставили страшный диагноз.

Лечили бронхит, а рак диагностировали уже поздно. Но мы сделали первую серию химиотерапии, это помогло, он получил устойчивую ремиссию. И потом все началось снова, – рассказал Валерий. – Мы уже готовили его к трансплантации костного мозга. Но до этого не дошло, он умер. У меня был концерт в Херсоне. Как правило, после саундчека я ложусь спать, чтобы восстановить голос. Мне снится сон, и я понимаю, что брата уже нет. Просыпаюсь, звонит его жена Яна. И только слышу ее голос, перебиваю и говорю: «Я знаю». Ты теряешь родного брата, кум прыгнул с моста, не стало еще одного друга, у тебя рождается и умирает ребенок. Думаешь: «Это и есть взрослая жизнь?! Не хочу такого!». После таких утрат песни так пишутся, когда ты способен договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных.

Певец Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr
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Валерий Харчишин продолжал работать, начал играть в театре и в кино и вскоре написал альбом «Пирамида», в котором несколько песен напоминают разговор с Богом. Пройдя столько непростых моментов, музыкант пришел к выводу.

Ты должен жить и ценить каждый день. Ты должен использовать его на полную, – сказал музыкант. – И несмотря на все проблемы понимать, что лучшей жизни у тебя не будет.

Напомним, 

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