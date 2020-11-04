Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка
Певец Валерий Харчишин в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказал о трагических потерях.
Когда Господь отнимает у тебя ребенка – это самое страшное, – признался певец. – Мне очень трудно…И я вообще об этом никогда не говорил.
Лидер группы «Друга Ріка» всего за несколько лет до этого потерял самого дорого человека – своего брата. Василий умер от лимфомы в 2013 году. Причем он бы мог жить дальше, но ему слишком поздно поставили страшный диагноз.
Лечили бронхит, а рак диагностировали уже поздно. Но мы сделали первую серию химиотерапии, это помогло, он получил устойчивую ремиссию. И потом все началось снова, – рассказал Валерий. – Мы уже готовили его к трансплантации костного мозга. Но до этого не дошло, он умер. У меня был концерт в Херсоне. Как правило, после саундчека я ложусь спать, чтобы восстановить голос. Мне снится сон, и я понимаю, что брата уже нет. Просыпаюсь, звонит его жена Яна. И только слышу ее голос, перебиваю и говорю: «Я знаю». Ты теряешь родного брата, кум прыгнул с моста, не стало еще одного друга, у тебя рождается и умирает ребенок. Думаешь: «Это и есть взрослая жизнь?! Не хочу такого!». После таких утрат песни так пишутся, когда ты способен договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных.
Ты должен жить и ценить каждый день. Ты должен использовать его на полную, – сказал музыкант. – И несмотря на все проблемы понимать, что лучшей жизни у тебя не будет.
Напомним,