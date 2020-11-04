Кохання на виживання-4: БДСМ-сессия для участницы реалити закончилась слезами

4 ноября 2020 13:15 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: БДСМ-сессия для участницы реалити закончилась слезами
Кохання на виживання-4: БДСМ-сессия для участницы реалити закончилась слезами
пресс-служба Нового канала

Во время просмотра провокации на измену участница реалити «Кохання на виживання-4» даже стукнула любимого.

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Пройти пять испытаний, чтобы проверить свои чувства – с этой целью влюбленные обращаются в реалити «Кохання на виживання». Для одних съемки заканчиваются маршем Мендельсона, для других – болезненным расставанием. Самой сложной оказывается провокация на измену. 

Участники выпуска Кристина и Сергей не знали, как для них закончится эта проверка. Ведь парень – БДСМ-коуч. Для проверки его вызвали провести нестандартную сессию чужой девушке. 

Мне было сложно на это смотреть. На БДСМ-сессии все должно быть максимально грубо, а он был с ней чересчур нежным, – говорит в программе Кристина. – Он ее целовал, это предательство. Мерзко поступил. Мне обидно, но я все равно его люблю.

Кохання на виживання-4: БДСМ-сессия для участницы реалити закончилась слезами / пресс-служба Нового канала
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Девушка простила парня. А как сложились их отношения после поездки в Перу? 

На проекте все было против нас. Спасибо за это – мы сплотились как никогда, стали еще ближе, – рассказывает Сергей. – Лишний раз поняли, что всегда и везде будут люди с противоположным мнением. Еще в Перу я сделал предложение Кристине, но мы не захотели показывать это на камеру. Сейчас у нас идеальные отношения. Мы слышим друг друга и относимся с пониманием.

Кохання на виживання-4: БДСМ-сессия для участницы реалити закончилась слезами / пресс-служба Нового канала
Как закончится поездка в Перу для других пар-участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале. 

Напомним, 

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