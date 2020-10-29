Кохання на виживання-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2020)

29 октября 2020 21:13 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 03.11.2020)
пресс-служба Нового канала

3 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 8 выпуске реалити Кохання на виживання-4: на что только не идут влюбленные, чтобы доказать свои чувства. Вот и Сергей с Кристиной полетели в экзотическое Перу, но они не догадывались, как их встретит Латинская Америка. Ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Участники искали золото, работали мясниками, танцевали на улице, а одного из них приковали к позорному столбу. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувства пары выдержать эти испытания?

8 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 03.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ

 

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