Хто зверху-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
24 октября 2020 19:50
Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
пресс-служба Нового канала
29 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск шоу Хто зверху-10.
Смотрите в 10 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?
: в свежем выпуске игрового шоу вы увидите юмористов Викторию Булитку и Евгения Сморигина, актеров-супругов Андрея Фединчика и Наталку Денисенко, а также телеведущих Антона Равицкого и Оксаны Гутцайт. Парни попробовали себя в роли официанток на Октоберфесте, а девушки должны были справиться с радиоуправляемыми машинками. Кто из них победит, узнаете уже 29 октября на Новом канале!
10 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 29.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.