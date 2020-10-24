Хто зверху-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)

24 октября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
Хто зверху-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2020)
пресс-служба Нового канала

29 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 10 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: в свежем выпуске игрового шоу вы увидите юмористов Викторию Булитку и Евгения Сморигина, актеров-супругов Андрея Фединчика и Наталку Денисенко, а также телеведущих Антона Равицкого и Оксаны Гутцайт. Парни попробовали себя в роли официанток на Октоберфесте, а девушки должны были справиться с радиоуправляемыми машинками. Кто из них победит, узнаете уже 29 октября на Новом канале!

10 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 29.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху-10 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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