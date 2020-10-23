Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 8 выпуска

В 8 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 15.10.2020 Владимир Дантес взобрался на пилон, а Тина Кароль тушила пожар.

В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили певец Владимир Дантес, ведущий Юрий Горбунов и артист балета Александр Стоянов во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой. Противостояла им команда Леси Никитюк – певицы Тина Кароль и TAYANNA, а также прима-балерина Екатерина Кухар. Чья команда оказалась сильнее?

В первом конкурсе команды «раскачивались», но уже ко второму вошли в серьезную борьбу и щелкали слова в «По губам», как семечки. Кстати, о семечках. Именно с ними Александр Стоянов перепутал диджея в том же конкурсе. Какие только варианты этого слова не предлагал артист балета: женщина, семечка, сейчас. Как говорится, найдите третье лишнее.

В «Кнопке» команды разделились не только по половому признаку, но и по музыкальному. Мужчины быстро и точно угадывали олдскульные песни вроде "Don’t stop me now" группы "Queen", а Леся Никитюк и ее команда легче справлялись с хитами Макса Барских и MONATIK.

«Обмен ролями» подготовил командам серьезные испытания. Девушкам пришлось тушить огонь прямо в съемочной студии, а мужчинам – танцевать на пилоне!

За всех мужчин в этой студии работал Александр Стоянов. Он единственный из мужчин выполнил все необходимые элементы в конкурсе,

– отметил судья Александр Педан, подбивая итоги.

В финале посреди студии появилась огромная кровать, а к участникам шоу присоединились полураздетые парни и девушки. На футболках и девушек, и парней были написаны их имена.

В начале конкурсе они избавлялись от этого элемента одежды и перемешивались, после чего командам нужно было угадать, как кого зовут. Команда Леси Никитюк восстанавливала по памяти имена парней, а команда Сергея Притулы – девушек. Кому удалось победить, узнаете в 8 выпуске, перейдя по ссылке.

Новые выпуски десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Напомним,