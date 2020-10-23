Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 8 выпуска
В 8 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 15.10.2020 Владимир Дантес взобрался на пилон, а Тина Кароль тушила пожар.
В первом конкурсе команды «раскачивались», но уже ко второму вошли в серьезную борьбу и щелкали слова в «По губам», как семечки. Кстати, о семечках. Именно с ними Александр Стоянов перепутал диджея в том же конкурсе. Какие только варианты этого слова не предлагал артист балета: женщина, семечка, сейчас. Как говорится, найдите третье лишнее.
«Обмен ролями» подготовил командам серьезные испытания. Девушкам пришлось тушить огонь прямо в съемочной студии, а мужчинам – танцевать на пилоне!
За всех мужчин в этой студии работал Александр Стоянов. Он единственный из мужчин выполнил все необходимые элементы в конкурсе,– отметил судья Александр Педан, подбивая итоги.
В начале конкурсе они избавлялись от этого элемента одежды и перемешивались, после чего командам нужно было угадать, как кого зовут. Команда Леси Никитюк восстанавливала по памяти имена парней, а команда Сергея Притулы – девушек. Кому удалось победить, узнаете в 8 выпуске, перейдя по ссылке.
Новые выпуски десятого, юбилейного сезона «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале.
Напомним,