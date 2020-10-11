Хто зверху-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2020)
11 октября 2020 00:35
Хто зверху-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2020)
пресс-служба Нового канала
15 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск шоу Хто зверху-10.
Хто зверху?: Впервые за десять сезонов игрового шоу его гостями стали певицы Тина Кароль и TAYANNA, которым досталась задача не из простых - попробовать себя в роли пожарных и потушить пожар прямо на съемочной площадке! А Владимир Дантес и Юрий Горбунов продемонстрируют свои танцевальные таланты... на пилоне!
8 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 15.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.