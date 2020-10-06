Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
6 октября 2020 21:10
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
пресс-служба
11 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.
Следствие ведут экстрасенсы: за помощью к экстрасенсам обратилась Каролина Халюк из Одесской области. По мнению молодой женщины, ее преследует смерть. Ужасное падение с высоты, нападения животных, необъяснимые приступы удушья – это далеко не полный перечень того, что она пережила за последнее время. Каролина уверена: все несчастья из-за свадебного платья, на котором после венчания она обнаружила странные дыры в средних слоях фатиновой юбки. Женщина считает, что на платье кто-то сделал порчу. Однако Каролина не знает, на кого наслали негатив – на нее или на предыдущую владелицу наряда, ведь покупала платье не новым. Во всех вопросах попытаются разобраться сильнейшие ясновидящие страны уже сегодня!
Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 11.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.