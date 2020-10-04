Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся в загадочной смерти ребенка
В это воскресенье, 4 октября, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити "Следствие ведут экстрасенсы".
За помощью к экстрасенсам обратилась Иванна Балян из Львовской области. Ее единственная дочь Диана умерла загадочной смертью. Мама нашла ребенка бездыханным в ванной.
Судмедэкспертиза установила, что девочка отравилась угарным газом. И причина – в неисправной газовой колонке, которая висела в ванной комнате.
Иванна и ее родные уверены, что к смерти Дианки причастна какая-то потусторонняя сила, которую в последнее время они видели наяву и во снах.
Теперь члены семьи боятся за жизнь других детей. Действительно ли в гибели ребенка замешена мистика, попытаются выяснить ясновидящие – Жанна Шулакова и Рубина Цыбульськая.
Гибель вашей дочери – не случайность,– шокирует Рубина Цыбульськая.
Я ощутила энергетику какого-то ритуала,– отметит Жанна Шулакова.
Удастся ли ясновидящим узнать правду – смотрите в премьерном выпуске реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 4 октября, в 19:00 на СТБ.
Напомним,
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