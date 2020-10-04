В это воскресенье, 4 октября, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического реалити "Следствие ведут экстрасенсы".

Ясновидящие попробуют разобраться в причинах загадочной смерти ребенка, которого нашли бездыханным в ванной. Родные девочки считают, что в ее гибели замешана мистика.

За помощью к экстрасенсам обратилась Иванна Балян из Львовской области. Ее единственная дочь Диана умерла загадочной смертью. Мама нашла ребенка бездыханным в ванной.

Судмедэкспертиза установила, что девочка отравилась угарным газом. И причина – в неисправной газовой колонке, которая висела в ванной комнате.

Иванна и ее родные уверены, что к смерти Дианки причастна какая-то потусторонняя сила, которую в последнее время они видели наяву и во снах.

Теперь члены семьи боятся за жизнь других детей. Действительно ли в гибели ребенка замешена мистика, попытаются выяснить ясновидящие – Жанна Шулакова и Рубина Цыбульськая.

Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие разберутся в загадочной смерти ребенка / пресс-служба

Гибель вашей дочери – не случайность,

– шокирует Рубина Цыбульськая.

Я ощутила энергетику какого-то ритуала,

– отметит Жанна Шулакова.

Удастся ли ясновидящим узнать правду – смотрите в премьерном выпуске реалити «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 4 октября, в 19:00 на СТБ.

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