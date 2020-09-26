Следствие ведут экстрасенсы: какая сила желает смерти маленькому мальчику?

26 сентября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: какая сила желает смерти маленькому мальчику?
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
кадр из программы

В это воскресенье, 27 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического проекта "Следствие ведут экстрасенсы".

Читайте такжеОдин за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу
Экстрасенсы Алена Курилова и Хаял Алекперов постараются помочь супругам из Черкасской области – Анастасии и Юрию Кучеренко. Пара просит спасти от гибели их старшего сыночка Илью.

От рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Молодой папа уверен - мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила.

Читайте такжеНа канале ТЕТ неделя крутых фильмов про людей с фантастическими возможностями
О том, что сына нужно спасти от смертельной угрозы, мужчину, по его словам, предупредили высшие силы. Это произошло еще в юности, когда Юрий попал в кому в результате страшной аварии.

Разобраться в происходящем попробуют сильнейшие экстрасенсы - Алена Курилова и Хаял Алекперов. Но неужели эта сила окажется сильнее экстрасенсов?

Смотрите новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 27 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ Хаял Алекперов Алена Курилова Следствие ведут экстрасенсы телешоу расследование телешоу 2020

Материалы по теме

Один за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу
Анонсы на ТВ

Один за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу
Очень сексуально: Жена Сергея Бабкина засветила грудь в пикантном наряде
Новости

Очень сексуально: Жена Сергея Бабкина засветила грудь в пикантном наряде
Идеальный отпуск: MONATIK показал жену и сыновей на отдыхе в Турции
Новости

Идеальный отпуск: MONATIK показал жену и сыновей на отдыхе в Турции
Гороскоп на 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK