Следствие ведут экстрасенсы: какая сила желает смерти маленькому мальчику?

В это воскресенье, 27 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического проекта "Следствие ведут экстрасенсы".

Экстрасенсы Алена Курилова и Хаял Алекперов постараются помочь супругам из Черкасской области – Анастасии и Юрию Кучеренко. Пара просит спасти от гибели их старшего сыночка Илью.

От рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Молодой папа уверен - мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила.

О том, что сына нужно спасти от смертельной угрозы, мужчину, по его словам, предупредили высшие силы. Это произошло еще в юности, когда Юрий попал в кому в результате страшной аварии.

Разобраться в происходящем попробуют сильнейшие экстрасенсы - Алена Курилова и Хаял Алекперов. Но неужели эта сила окажется сильнее экстрасенсов?

Смотрите новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 27 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,