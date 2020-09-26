Следствие ведут экстрасенсы: какая сила желает смерти маленькому мальчику?
В это воскресенье, 27 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет премьерный выпуск мистического проекта "Следствие ведут экстрасенсы".
От рождения малыш постоянно попадает в смертельно опасные ситуации. Молодой папа уверен - мальчика у них пытается забрать некая мистическая сила.
Разобраться в происходящем попробуют сильнейшие экстрасенсы - Алена Курилова и Хаял Алекперов. Но неужели эта сила окажется сильнее экстрасенсов?
Смотрите новый выпуск проекта «Следствие ведут экстрасенсы» в воскресенье, 27 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,