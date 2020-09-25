Бэтмен и Робин: завершение легендарной трилогии – на канале НЛО TV

25 сентября 2020 23:10 Юлия Крутиева
Бэтмен и Робин: завершение легендарной трилогии – на канале НЛО TV
Бэтмен и Робин: завершение легендарной трилогии смотрите на канале НЛО TV
пресс-служба

Смотрите фильм "Бэтмен и Робин" на канале НЛО TV в воскресенье, в 20:40!

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В 1997 году этот фильм наделал много шума, ведь в отличие от предыдущей картины Тима Бертона («Бэтмен возвращается» 1992 года) его постигла волна критики. Многие раскритиковали фильм за его «игрушечность» (чего не было в готическом фильме-предшественнике рук Бертона). Более того, «Бэтмен и Робин» даже получил несколько номинаций «Золотой малины». К слову, это не помешало фильму собрать неплохие на те времена кассовые сборы – 750 миллионов долларов.

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Итак, о чем третья часть супергеройской истории? На этот раз город снова в опасности. Главные злодеи: Мистер Фриз и Ядовитый Плющ, которые хотят стереть город с лица земли. Более того, в их планах уничтожить все живое в этом городе. Единственные, кто могут противостоять угрозе – это Бэтмен и Робин. Но, как специально, в этот злополучный час, между ними происходят разногласия.

Стоит отметить, что несмотря на негативные отзывы критиков, зрителям есть на что посмотреть в этом фильме. Здесь замечательный актерский состав: чего только стоит Джордж Клуни в роли Бэтмена и Арнольд Шварценегер в роли главного злодея?

Напомним,

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