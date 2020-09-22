Папа рулит: стала известна дата премьеры нового ситкома на ТЕТ

Уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ состоится премьера ситкома "Папа рулит".

ТЕТ покажет адаптацию известного американского ситкома Man with a plan. Украинскую адаптацию производит Drive Production по заказу телеканала.

В оригинальной американской версии на телеканале CBS главную роль исполнил Мэтт Леблан. На ТЕТ же папой, который рулит, стал Александр Станкевич.

Ранее телезрители видели Александра в ситкомах “Однажды в Одессе”, “Отель Галиция” и развлекательном шоу “Игры приколов”.

Экранной семьей Александра стали Екатерина Варченко в роли жены Насти, Варвара Кошевая в роли старшей дочери Кати, Фрося Мельник в роли младшей дочери Евы и Федя Смирнов в роли сына Дани.

Фрося уже давно стала любимицей телезрителей “Сніданка” на 1+1, а Варя появлялась на сцене “Лиги смеха”, “Рассмеши комика” и “Голос. Дети”.

Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце. После того, как жена вернется на работу из декретного отпуска, папа поймет, что быть отцом большого семейства гораздо сложнее, чем казалось раньше. Но отступать поздно, вызов принят!

Телезрители будут наблюдать, как герой справляется с семейными делами и заботами в головокружительно смешной премьере семейного ситкома “Папа рулит”.

Не пропустите премьеру уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ.

Напомним,