Папа рулит: стала известна дата премьеры нового ситкома на ТЕТ
Уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ состоится премьера ситкома "Папа рулит".
В оригинальной американской версии на телеканале CBS главную роль исполнил Мэтт Леблан. На ТЕТ же папой, который рулит, стал Александр Станкевич.
Ранее телезрители видели Александра в ситкомах “Однажды в Одессе”, “Отель Галиция” и развлекательном шоу “Игры приколов”.
Фрося уже давно стала любимицей телезрителей “Сніданка” на 1+1, а Варя появлялась на сцене “Лиги смеха”, “Рассмеши комика” и “Голос. Дети”.
Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце. После того, как жена вернется на работу из декретного отпуска, папа поймет, что быть отцом большого семейства гораздо сложнее, чем казалось раньше. Но отступать поздно, вызов принят!
Телезрители будут наблюдать, как герой справляется с семейными делами и заботами в головокружительно смешной премьере семейного ситкома “Папа рулит”.
Не пропустите премьеру уже 26 октября в 19:15 на ТЕТ.
Напомним,