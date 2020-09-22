Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ

22 сентября 2020 14:15 Юлия Крутиева
Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ
Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ
пресс-служба канала СТБ

Съемки самого романтического реалити "Холостячка" в самом разгаре. Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина.

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Уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера проекта, и зрители увидят борьбу 15 достойных мужчин за сердце невероятной женщины, звезды сериала "Крепостная" Ксении Мишиной.

Проект уже научил меня многому в плане общения с мужчинами, – комментирует Холостячка Ксения Мишина. – В определенный момент я столкнулась с мыслью, что совершенно ничего не понимаю в мужской психологии. Реалити еще не закончилось, и я пока не знаю, что будет дальше. Каждый раз каждый участник открывается по-новому. Но могу с уверенностью сказать, что проект подарил мне величайший опыт осознания того, что к каждому мужчине нужен свой подход и все мечтают о большой любви – не только женщины.

Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ

Ведущим проекта стал несменный Григорий Решетник. Не пропустите премьеру реалити "Холостячка" 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним, 

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