Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ
22 сентября 2020 14:15
Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ
пресс-служба канала СТБ
Съемки самого романтического реалити "Холостячка" в самом разгаре. Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина.
Ксении Мишиной.
Проект уже научил меня многому в плане общения с мужчинами, – комментирует Холостячка Ксения Мишина. – В определенный момент я столкнулась с мыслью, что совершенно ничего не понимаю в мужской психологии. Реалити еще не закончилось, и я пока не знаю, что будет дальше. Каждый раз каждый участник открывается по-новому. Но могу с уверенностью сказать, что проект подарил мне величайший опыт осознания того, что к каждому мужчине нужен свой подход и все мечтают о большой любви – не только женщины.
Холостячка Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ
Ведущим проекта стал несменный Григорий Решетник. Не пропустите премьеру реалити "Холостячка" 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.
Напомним,