Ксения Мишина: «Холостячка» позволила мне открыть свои чувства

В октябре на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина.

Я стала смелее

Ксения, вы первопроходец в женском варианте «Холостяка». Не пожалели о том, что согласились участвовать в проекте?

Нет. Конечно, существуют трудности, которые приходится преодолевать в романтическом реалити «Холостячка». Но чтобы я основательно пожалела о том, что выбрала такой путь? – Нет.

В реальной жизни также есть трудности, через которые нам ежедневно нужно проходить. Но мы не бросаем все и не жалеем, что живем. А реалити – это жизнь. Я проживаю ее с благодарностью и радостью. Наслаждаюсь каждым моментом.

Для вас привычно работать на камеру. А что было непривычным во время съемок?

Жить под прицелом камер, показывать свои чувства. Думаю, с этой проблемой столкнулась не только я, но и каждый мужчина. Действительно, достаточно сложно раскрываться в таких условиях. Но эти волнение и неудобство проходят спустя некоторое время, и мы можем увидеть друг друга такими, какие есть. Без фальши и игры. Просто настоящих людей, которые сейчас оказались в данной ситуации.

Вы открытый человек? Не боитесь обнажать чувства, делая себя при этом уязвимой?

В жизни все немного иначе происходит – другое восприятие времени и нет подобных обстоятельств и ограничений. Мы же все понимаем, что в реалити есть рамки проекта и свои правила, поэтому адаптируемся и существуем в них. Я благодарна «Холостячке» за то, что смогла обрести смелость в проявлении своих чувств.

Не знаю, где и с кем

Создатели проекта устраивают вам нестандартные свидания. Какое из них было самым необычным?

Раньше у меня не случалось подобных свиданий, поэтому я все могу назвать особенными. В проекте испытала, что такое суперэкстремальные свидания, и романтические, и страстные, и душевные, и комичные.

По правилам проекта большинство свиданий придумывают мужчины, а я выбираю из списка, на какое хочу пойти. Интрига еще и в том, что не знаю, какой из участников его придумал. Поэтому каждый поход на свидание – это сюрприз и в плане где, и в плане с кем. Но могу сказать, что фантазия у наших мужчин безгранична. (Улыбается.) Я благодарна им за каждую встречу и за все эмоции, которые испытала.

Приятно, когда вашей руки и сердца одновременно добивается 15 мужчин?

Скорее, странно. В хорошем понимании этого слова. (Улыбается.) Прежде не попадала в такие ситуации и не могу однозначно ответить на этот вопрос. Думаю, все мои чувства и эмоции вы скоро увидите на экране.

Для тех, кто много работает и не имеет возможности часто бывать в местах, где можно с кем-то познакомиться, остается два варианта найти спутника жизни – или служебный роман, или знакомство в Сети…

… или реалити «Холостячка». (Смеется.) В моей жизни был опыт знакомства в интернете, в соцсетях. Мне писали, я отвечала. Это нормально. Почему бы и нет?

Проект оправдывает ваши ожидания?

Он научил меня многому в плане общения с противоположным полом. В определенный момент меня посетила мысль, что совершенно ничего не понимаю в мужской психологии.

Реалити еще не закончилось, и я пока не знаю, что будет дальше. Каждый раз участники открываются по-новому. Но могу с уверенностью сказать, что проект подарил мне величайший опыт осознания того, что к каждому мужчине нужен свой подход и все мечтают о большой любви. Не только женщины, но и мужчины.

Непростой период в жизни

Что нового о себе узнали благодаря «Холостячке»? Случались интересные открытия?

Все интересные открытия связаны с мужчинами. Это бесконечный процесс изучения себя рядом с ними. Я старалась обращать внимание не только на их поведение и чувства, но и на свои ощущения рядом с каждым из них в разных условиях – что мне нравится, а что нет, могу ли я идти на компромиссы и прощать определенные ситуации...

Вы нашли в себе силы рассказать о том, как на седьмом месяце беременности ушли от отца своего сына, потому что этот человек вас терроризировал. Но не рассказывали о том, как дальше складывалась ваша жизнь. На кого вы могли рассчитывать, оставшись с маленьким ребенком на руках, временно без работы?

Рассчитывала на себя. И мне помогали родители. Безусловно, это был очень непростой период в моей жизни, и все же я благодарна за него. Зато у меня есть прекрасный сын, которого безумно люблю и уважаю.

Какой период тогда стал самым сложным?

Первый год после рождения Платона. Для каждой мамочки это самый сложный период, когда жизнь полностью меняет направление. Ты теперь отвечаешь не только за себя, но и за другого человека. Твой мир моментально переворачивается. Главная задача – принять эту новую жизнь и существовать уже в ней.

Вам надо было зарабатывать деньги и одновременно быть с ребенком. Как решили этот вопрос? Когда смогли вернуться в профессию?

Мне опять-таки помогали родители. Некоторое время я работала в агентстве недвижимости, поэтому мой график был ненормированным: могла уехать, заключить сделку и вернуться домой к сыну. Так что ребенку я уделяла достаточно времени. Он абсолютно не чувствовал недостатка материнского внимания.

Спустя три года я начала ездить в университет на сессии. Окончательно вернулась в Киев, когда Платону было уже четыре года.

Эта история вас закалила или наоборот – сделала слишком осторожной и подозрительной по отношению к мужчинам?

Могу сказать, что одновременно и закалила, и посеяла некую неуверенность в себе. Но не по поводу мужчин, а касательно профессии. Ведь у меня такая работа, что нужно постоянно быть на волне. Как только отвлекаешься и выпадаешь из процесса, очень тяжело вернуться в поток. А тем более спустя несколько лет и без особого опыта. Актерство любит актуальность.

Надо, так надо

Все фото с сыном в соцсетях собирают много просмотров и комментариев с комплиментами – он очень обаятельны мальчик, со знанием дела позирует перед фотокамерой. В кино или в рекламных роликах сниматься не приглашают?

У Платона был не особо удачный опыт проб в кино, после которого он сильно расстроился и на время закрылся. Но ко мне иногда приезжает на съемочные площадки. Был на «Крепостной» несколько раз. Говорил, что хочет стать режиссером. Ему больше нравится управлять процессом. (Улыбается.)

Кажется, что у вас отношения строятся не по принципу «мама–сын» – вы друзья. Так и есть? Сложно их было выстроить таким образом?

Отношения строятся по принципу «мама–сын и друзья». Быть только друзьями недостаточно. В любом случае, нужно сохранять авторитет. Я воспитываю мужчину, поэтому все-таки контроль должен преобладать.

Рядом с сыном вы смотритесь как его старшая сестра. Как удается быть такой изящной?

Спасибо, очень приятно это слышать. На самом деле, просто преимущества раннего материнства. (Смеется.)

Но, конечно, стараюсь быть и ЗОЖницей. В зал хожу по возможности – когда есть время. Не слишком это люблю, но понимаю, что нужно.

15 шансов для Холостячки

До старта «Холостячки» имена участников не разглашаются. Но создатели реалити уверяют: все 15 мужчин очень разные, поэтому борьба за руку и сердце Ксении Мишиной получится интересной

* Большинство мужчин признаются, что решили заполнить анкеты участников проекта потому, что в Ксении их прежде все привлекли ее невероятно красивые глаза, женственность и харизма.

* Не все мужчины знали Холостячку по ее кинопроектам. Для кого-то она стала настоящим открытием.

– Почти для всех парней первая вечеринка сопровождалась волнением от встречи с главной героиней и беспокойством из-за наличия камер вокруг.

– Очень волновался. Не могу даже описать свои чувства. Когда увидел камеры и съемочную группу, подумал: «Куда я попал? Это не моя жизнь». А ведь еще нужно что-то говорить…. Был как в страшном сне. Но со временем тревога прошлоа я смог расслабиться и быть собой, – делится впечатлениями один из героев.

* Другой участник реалити не видит в волнении ничего плохого.

– Люди всегда переживают и нервничают перед важными событиями, – считает он.

* Кое-кто утверждает, что познакомиться с девушкой можно в любом месте – и на проекте, и просто на улице:

– Если она мне понравилась, я не скромничаю и не придумываю, как с ней познакомиться. Нравится? Подходи и знакомься!

Но на практике, конечно, все может обернуться по-другому. Особенно когда снимается на камеру. Так что готовьтесь – будет интересно!