Слепая: на СТБ премьера 2 сезона проекта, основанного на реальных историях

10 сентября 2020 23:36 Александр Кива
Слепая: на СТБ премьера 2 сезона проекта, основанного на реальных историях
Слепая: на СТБ премьера 2 сезона проекта
пресс-служба

Уже с 11 сентября по пятницам в 16:20 на телеканале СТБ стартует 2 сезон проекта «Слепая», который основан на реальных историях.

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Зрители увидят сразу 4 премьерных эпизода скриптед-реалити. Слепая провидица баба Люба продолжит помогать героям защищать себя и своих близких от невзгод с помощью примет и своей мудрости.

Леонид придет к бабушке Любе из-за странного чувства. Парню везде мерещится одна и та же девушка, которую он не знает, но понимает, что любит. Слепая провидица говорит, что это его невеста, которую он забыл из-за магического ритуала, проведенного его матерью. Сможет ли Леонид, будучи женатым на другой женщине, вернуть свою настоящую любовь?

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Также завтра зрители узнают, что делать, если мучают кошмары о своих родных и, бывают ли вещие сны. Баба Люба поможет героям уберечь семью от проблем и расскажет, чем грозит плохое освещение в квартире.

Смотрите скриптед-реалити «Сліпа» / Слепая каждую пятницу на СТБ!

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