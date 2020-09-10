Слепая: на СТБ премьера 2 сезона проекта, основанного на реальных историях

Уже с 11 сентября по пятницам в 16:20 на телеканале СТБ стартует 2 сезон проекта «Слепая», который основан на реальных историях.

Зрители увидят сразускриптед-реалити. Слепая провидица баба Люба продолжит помогать героям защищать себя и своих близких от невзгод с помощью примет и своей мудрости.

Леонид придет к бабушке Любе из-за странного чувства. Парню везде мерещится одна и та же девушка, которую он не знает, но понимает, что любит. Слепая провидица говорит, что это его невеста, которую он забыл из-за магического ритуала, проведенного его матерью. Сможет ли Леонид, будучи женатым на другой женщине, вернуть свою настоящую любовь?

Также завтра зрители узнают, что делать, если мучают кошмары о своих родных и, бывают ли вещие сны. Баба Люба поможет героям уберечь семью от проблем и расскажет, чем грозит плохое освещение в квартире.

Смотрите скриптед-реалити «Сліпа» / Слепая каждую пятницу на СТБ!