Мертвые лилии: канал Украина снимает детектив с Даной Абызовой в главной роли
Телеканал Украина и Украинская продакшн студия приступили к работе над 8-серийной картиной "Мертвые лилии". Главную роль в новой криминальной истории исполнит популярная актриса Дана Абызова.
По словам режиссера-постановщика проекта Павла Тупика, интересно закрученный детективный сюжет заставит зрителей задуматься.
Зритель любит загадки и, как правило, сам как бы играет роль следователя или детектива, абсолютно вовлекаясь в процесс расследования. Но, все не так просто. До последней серии зритель будет «в тонусе». Развязка обещает быть очень неожиданной! Интересно, что главная героиня – следователь намеренно берется за это дело, зная, что в процессе расследования столкнется со своими собственными страхами, так как очень хочет их побороть. Тут и психология, и, конечно, есть любовная линия, которую так любят наши зрительницы. Нам повезло с сюжетом! – отмечает режиссер. – Большинство сцен снимаем на свежем воздухе в красивых локациях! Поэтому – минимум карантинных ограничений, а все необходимые правила в коллективе на съемочной площадке мы соблюдаем и бережем друг друга и наших актеров!
Главные роли в новом сериале исполняют актеры Дана Абызова и Артем Карасев. Также в картине снимаются Сергей Калантай, Елизавета Майская, Лариса Руснак, Наталья Васько, Евгений Ефремов, Виталина Библив, Екатерина Вишневая.
Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Чемерис, Ирина Заря. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
Напомним,