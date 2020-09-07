Мертвые лилии: канал Украина снимает детектив с Даной Абызовой в главной роли

7 сентября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Мертвые лилии: канал Украина снимает детектив с Даной Абызовой в главной роли
Мертвые лилии: канал Украина снимает детектив с Даной Абызовой в главной роли
пресс-служба канала Украина

Телеканал Украина и Украинская продакшн студия приступили к работе над 8-серийной картиной "Мертвые лилии". Главную роль в новой криминальной истории исполнит популярная актриса Дана Абызова.

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Сюжет детективного сериала "Мертвые лилии": На озерах, окружающих небольшой городок, находят лодки с мертвыми женщинами, тела которых усыпаны водяными лилиями. Полиция считает, что это дело рук маньяка, но найти убийцу не может. Местные жители охвачены ужасом: по легенде, в озерах обитает дух невесты-утопленницы, он и расправляется с девушками. Расследовать загадочные преступления из столицы приезжает Оксана Белая – следователь по особо важным делам, специализирующаяся на поиске серийных убийц. Только никто не знает, что у Оксаны к «делу мертвых лилий» совершенно особый, личный интерес…

По словам режиссера-постановщика проекта Павла Тупика, интересно закрученный детективный сюжет заставит зрителей задуматься.

Зритель любит загадки и, как правило, сам как бы играет роль следователя или детектива, абсолютно вовлекаясь в процесс расследования. Но, все не так просто. До последней серии зритель будет «в тонусе». Развязка обещает быть очень неожиданной! Интересно, что главная героиня – следователь намеренно берется за это дело, зная, что в процессе расследования столкнется со своими собственными страхами, так как очень хочет их побороть. Тут и психология, и, конечно, есть любовная линия, которую так любят наши зрительницы. Нам повезло с сюжетом! – отмечает режиссер. – Большинство сцен снимаем на свежем воздухе в красивых локациях! Поэтому – минимум карантинных ограничений, а все необходимые правила в коллективе на съемочной площадке мы соблюдаем и бережем друг друга и наших актеров!

Главные роли в новом сериале исполняют актеры Дана Абызова и Артем Карасев. Также в картине снимаются Сергей Калантай, Елизавета Майская, Лариса Руснак, Наталья Васько, Евгений Ефремов, Виталина Библив, Екатерина Вишневая.

Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Чемерис, Ирина Заря. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним,

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