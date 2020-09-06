Актер сериала "Выходите без звонка" Игорь Пазыч: На карантине скучал по работе в кино
7 сентября в 18:00 на телеканале Украина стартует третий сезон детективного сериала "Выходите без звонка".
Расскажите о своем персонаже в новом сезоне сериала «Выходите без звонка».
– Это закрученная история. У моего персонажа, Тараса, непростая судьба. Ему предстоит узнать кто его настоящий отец и правда окажется неожиданной. Кстати, именно эта сцена, в которой все открывается, далась мне эмоционально сложнее всего. Так же у Тараса очень насыщенная личная жизнь. Конечно же мой персонаж принимает участие в расследовании детективных историй, которые есть в каждой серии. Я стараюсь ему добавлять комичности. Люблю юмор и охарактеризовал бы своего персонажа слегка рассеянным и неуклюжим.
Как проходили пробы на эту роль?
– Я работал с этой кинокомпанией и над другим проектом для канала «Украина», эпохальным сериалом «Сага». После чего мне предложили роль Тараса. Я попробовался. Мне сказали «да».
Что роднит и наоборот отличает вас и вашего персонажа?
– Каждая моя роль, она в чем-то от меня. Это работа. Я всегда что-то предлагаю и стараюсь быть разным.
После съемок 3 сезона сериала «Выходите без звонка» начался карантин. Как вы адаптировались к этому непростому периоду?
Что научило не впадать в депрессию?
– Возраст, наверно. Когда моложе был, мог себе позволить: если ничего нет, ждать. А ждать ничего не надо. Надо делать. От нас зависит наша судьба. Ты строишь свою судьбу. Никто вместо тебя ее не сделает. Если у тебя нет каких-то хороших помощников. Поэтому только с возрастом пришло понимание, что, если ты хочешь быть успешным, востребованным, стать лучше, нужно работать над собой.
А чувство юмора всегда присутствовало в жизни?
– Не всегда получается. Я завидую людям, которые острые на словцо сиюминутно. Которые могут ответить. Я не такой, к сожалению. У меня этого врожденно не было, но, к счастью, я уверен, что всему можно научиться. Если ты хочешь, то садись и начинай делать. И даже юмору можно научиться. Потому что юмор все равно строится на каких-то базовых вещах. Но все-таки в жизни, когда я не работаю, больше серьезный человек. Просто я не ухожу в ленивую депрессию. У меня может быть внутреннее копание, но я продолжаю что-то делать. Я больше серьезный, анализирую, ищу во всем логику действий, поступков. Это тоже важно в работе в кино – найти логику повествования. Ставить себя на место зрителя. Если непонятно написано, я буду стараться понять. Если не пойму сам, буду спрашивать у партнеров, режиссера: «Почему? Зачем это делает персонаж здесь?» Это очень важные вопросы, которые не хотят задавать.