Актер сериала "Выходите без звонка" Игорь Пазыч: На карантине скучал по работе в кино

7 сентября в 18:00 на телеканале Украина стартует третий сезон детективного сериала "Выходите без звонка".

В истории о приключениях отважного таксиста Богдана появились новые герои, среди которых молодой юрист с отличным чувством юмора Тарас, которого сыграл актер Игорь Пазич. О том, чем его привлекает роль в детективном сериале " Выходите без звонка " и как справляется с карантином, он рассказал в эксклюзивном интервью.

Расскажите о своем персонаже в новом сезоне сериала «Выходите без звонка».

– Это закрученная история. У моего персонажа, Тараса, непростая судьба. Ему предстоит узнать кто его настоящий отец и правда окажется неожиданной. Кстати, именно эта сцена, в которой все открывается, далась мне эмоционально сложнее всего. Так же у Тараса очень насыщенная личная жизнь. Конечно же мой персонаж принимает участие в расследовании детективных историй, которые есть в каждой серии. Я стараюсь ему добавлять комичности. Люблю юмор и охарактеризовал бы своего персонажа слегка рассеянным и неуклюжим.

Актер сериала "Выходите без звонка" Игорь Пазыч / пресс-служба канала Украина

Как проходили пробы на эту роль?

– Я работал с этой кинокомпанией и над другим проектом для канала «Украина», эпохальным сериалом «Сага». После чего мне предложили роль Тараса. Я попробовался. Мне сказали «да».

Что роднит и наоборот отличает вас и вашего персонажа?

– Каждая моя роль, она в чем-то от меня. Это работа. Я всегда что-то предлагаю и стараюсь быть разным.

После съемок 3 сезона сериала «Выходите без звонка» начался карантин. Как вы адаптировались к этому непростому периоду?

– Многим пришлось тяжело. Мне было легче, потому что у меня есть YouTube канал и я продолжал делать ролики, был в творческом процессе, снимал дома. Мы подошли к этому вопросу тоже с точки зрения безопасности, просьбы никуда не выходить. В течении двух месяцев снимали. Скучал по работе в кино. Я человек, который не любит сидеть на месте. Если ничего нет, то я буду сникать, в депрессию уходить – это уже не я. Я был когда-то таким. А на карантине я изучал вопросы режиссуры, смотрел, как фильмы снимают, разбирают. Пытался для себя самообразовываться, совершенствоваться.

Актер сериала "Выходите без звонка" Игорь Пазыч / пресс-служба канала Украина

Что научило не впадать в депрессию?

– Возраст, наверно. Когда моложе был, мог себе позволить: если ничего нет, ждать. А ждать ничего не надо. Надо делать. От нас зависит наша судьба. Ты строишь свою судьбу. Никто вместо тебя ее не сделает. Если у тебя нет каких-то хороших помощников. Поэтому только с возрастом пришло понимание, что, если ты хочешь быть успешным, востребованным, стать лучше, нужно работать над собой.

А чувство юмора всегда присутствовало в жизни?

– Не всегда получается. Я завидую людям, которые острые на словцо сиюминутно. Которые могут ответить. Я не такой, к сожалению. У меня этого врожденно не было, но, к счастью, я уверен, что всему можно научиться. Если ты хочешь, то садись и начинай делать. И даже юмору можно научиться. Потому что юмор все равно строится на каких-то базовых вещах. Но все-таки в жизни, когда я не работаю, больше серьезный человек. Просто я не ухожу в ленивую депрессию. У меня может быть внутреннее копание, но я продолжаю что-то делать. Я больше серьезный, анализирую, ищу во всем логику действий, поступков. Это тоже важно в работе в кино – найти логику повествования. Ставить себя на место зрителя. Если непонятно написано, я буду стараться понять. Если не пойму сам, буду спрашивать у партнеров, режиссера: «Почему? Зачем это делает персонаж здесь?» Это очень важные вопросы, которые не хотят задавать.