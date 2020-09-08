ТОП-4 захватывающих сериала канала СТБ, которые нельзя пропустить этой осенью

Телеканала СТБ снимает серию романтических сериалов, которые будут выходить каждую пятницу на протяжении осени.

Каждая история легкая, позитивная и очень атмосферная. Главные героини будут близки каждой зрительнице. В сериалах канала СТБ снимаются полюбившиеся всеми актеры.

Среди первых зрители увидят такие мелодрамы.

Любовь с ароматом кофе»

Красавица Аля – мать-одиночка, работает баристой и воспитывает 5-ти летнего сына. Бывший парень бросил ее одну с ребенком. Девушка долго никакого не подпускала к себе, пока не встретила мажора Гошу. И впервые за долгое время подумала, что он тот мужчина, с которым можно шагать по жизни легко и просто. Но Гоша бросает девушку. В это время Аля встречает друга Гоши Костю. Который предлагает ей сделку – сыграть роль его несносной, бесцеремонной невесты, чтобы семья перестала думать о женитьбе Кости. Но все идет не по плану….

В главных ролях: Дана Абызова, Тимофей Каратаев, Александр Соколов, Наталья Васько, Ирина Мельник.

Актеры сериала «Любовь с ароматом кофе» / пресс-служба канала СТБ

«Здравствуй, папа!»

К спортивному гонщику Максиму неожиданно приходит 10-летний мальчик и заявляет, что он его сын. Мужчина знает, что этого не может быть – он не знаком с его мамой. Но мальчик остро нуждается в отце, просит Максима ему помощь. Герой узнает, что он много лет назад стал анонимным донором для матери этого мальчика. У Максима дилемма – имеет ли он право нарушить покой незнакомой ему женщины, чтобы стать ближе к ребенку, биологическим отцом которого он является…

В главных ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк.

Кадр из сериала «Здравствуй, папа!» / пресс-служба канала СТБ

«Солнечные дни»

Светлана живет не своей жизнью и занимается не тем, чем одарил ее Бог. Она всегда мечтала быть артисткой, имеет яркий актерский талант, но работает риелтором и продает квартиры, чтобы заработать деньги для семьи. Мужчина, которого она встречает – списанный отчаявшийся актер Артем Бовенко. Но именно этот мужчина вдохновляет ее на невероятный шаг – заниматься тем, чем она всегда мечтала.

В главных ролях: Алексей Морозов, Анна Арефьева, Денис Мартынов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик.

Актер сериала «Солнечные дни» / пресс-служба канала СТБ

«Мой любимый враг»

От любви до ненависти – один шаг, а от ненависти до любви – долгий путь… Студенты Кира и Марк влюбились, но отец не уверен, что может доверить нищему студенту свою единственную дочь. Марк решает уехать из города и доказать, что достоин Киры. Она воспринимает разлуку как предательство любимого и уезжает за границу строить карьеру. Через 10 лет Кира приезжает в родной город и неожиданно встречает Марк, который вернулся из-за нее. Он решает доказать Кире, что изменился – становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще одного доказательство, что ей стоит держаться от Марк подальше. Она знакомится с правой рукой отца – адвокатом Глебом. Вспыхивает роман. И Кира принимает предложение Глеба выйти за него замуж…

В ролях: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Сергей Калантай.

Актеры сериала«Мой любимый враг» / пресс-служба канала СТБ

Напомним,