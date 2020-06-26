Слепая: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 26.06.2020)

26 июня 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 26.06.2020)

26 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 60 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 60 серии сериала Слепая:

Снежана работала в социологической службе, поэтому каждый день обходила дома незнакомцев, чтобы задать им несколько вопросов. И однажды девушка наткнулась на одного очень симпатичного молодого человека. Прямо с порога мужчина по имени Артур заявил, что Снежана именно тот типаж девушки, о котором он мечтал. Долго не думая, Артур пригласил девушку на чай… Снежана уже было собиралась уходить, как вдруг встретила соседку Артура, которая сообщила Снежане, что парень повесился полгода назад. Напуганная девушка отправилась к бабушке Любе, чтобы понять, почему привидение решило выйти на контакт именно с ней. В сериале Слепая 1 сезон 60 серия от 26.06.2020 ясновидящая попытается помочь Снежане избавиться от навязчивого привидения.

60 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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