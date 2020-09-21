У кого більше?: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 21.09.2020)

21 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 4 выпуске шоу У кого більше?

Аня Олицкая и Настя Кошман прольют по ведру слез в столице Индонезии

На этот раз журналистки будут меряться заработками в Джакарте. Девушки хорошенько подготовятся и еще в Украине подберут для себя подходящую работу. Аня попытается устроиться официанткой в ресторан, ведь у нее уже есть опыт в этой сфере. Настя отправит свой диплом косметолога в дорогой отель с собственным СПА-комплексом. По прибытию обе журналистки У кого больше? обнаружат, что работодатели поняли их неправильно! Управляющий ресторана оценит красоту Ани Олицкой по достоинству и… предложит ей таскать по улицам тяжелое коромысло с яйцами. Задача девушки: готовить местную уличную еду и продавать ее туристам. Но ведь Аня готовилась вовсе не к такой работе! Справится ли она с этой задачей? Узнайте прямо сейчас!

Настю в 4 выпуске У кого больше? тоже ждет неприятный сюрприз: никому не нужен дипломированный косметолог! В отеле свободна только позиция массажиста. Успеет ли журналистка обучиться искусству японского массажа шиацу по видео за две минуты до сеанса?

Самая грязная работа

На третий день корреспондентки выбирают работу друг для друга. Настя отправит Аню прямиком в канализацию, где та близко познакомится с миром мусора, сточных вод и мертвых крыс. Олицкая, в свою очередь, отправит коллегу собирать червей в коровьей моче. Кто из девушек не выдержит и откажется от работы? В 4 выпуске У кого больше? проигравшей придется подставить оголенное тело под ядовитые жала местных пчел. Победительница, в свою очередь, отправится на ужин в первоклассный ресторан молекулярной кухни.

Кого же ждет знакомство с нетрадиционной медициной Индонезии?

4 выпуск проекта У кого більше? смотрите 21 сентября в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на сайте tv.ua.