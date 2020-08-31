Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)

31 августа 2020 01:40 Юлия Крутиева
Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
Майже колишні: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
пресс-служба канала 1+1

1 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск реалити-шоу Майже колишні.

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Смотрите в 1 выпуске реалити-шоу Майже колишні: новое реалити-шоу призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Экспертом проекта выступит известный практикующий психолог Ирина Кириченко. В новом реалити примут участие женатые пары, которые находятся на грани развода, однако хотят разобраться в отношениях и дать себе шанс спасти семью. В течение семи дней "почти бывшие" будут жить в разделённом пополам доме. Это поможет понять паре, готовы ли они на изменения, чтобы спасти брак. Или же такой эксперимент поставит точку на их отношениях.

1 выпуск реалити-шоу Майже колишні смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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