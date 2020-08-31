Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)

31 августа 2020 00:35 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 31.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

31 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск шоу Детектор лжи-10.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Детектор лжи-10: герои раскроют свои самые страшные тайны, чтобы выиграть 100 000 гривен.

Анастасия хочет разобраться в своих детских травмах

Анастасия Шабаева из Чернигова живет вместе с родителями и воспитывает малолетнюю дочь. Однако женщина боится, что в воспитании собственного ребенка может сделать те же ошибки, которые когда-то допустили ее родители. Искренние ответы на полиграфе должны помочь Анастасии разобраться в самой себе. От понимания, как жить дальше, героиню отделяет 21 вопрос.

Отец Насти заставлял заниматься дзюдо против ее воли

Анастасия – чемпионка Украины и мастер спорта по дзюдо. Настя уверена, что в такой жесткий спорт отец ее отдал, чтобы проводить с дочерью меньше времени. Папа Анастасии очень гордится ее успехами, но его методы воспитания не устраивали маленькую Настю. В проекте Детектор лжи 2020 девушка призналась, что часто подворачивала ноги и постоянно испытывала боли в коленях. К какому ужасному результату привели Настю такие тренировки? Смотрите в 1 выпуске программы Детектор лжи 10 сезон.

Из-за матери Насте приходилось танцевать топлес перед мужчинами

Не только отец Анастасии стал виновником ее испорченного детства. Мать не давала девушке карманные деньги на элементарные вещи: шампуни, кремы, одежду. Поэтому несовершеннолетняя Настя пошла на отчаянный шаг – главная героиня 1 выпуска проекта Детектор лжи 2020 пошла работать пиджейкой (танцовщица в ночном клубе). Чтобы родители не узнали, как зарабатывает их дочь, Настя уезжала на подработку в другой город.

И однажды девушку жестоко обманули. Арт-директор клуба поставил условие: он заплатит Насте гонорар только за то, что она станцует перед мужчинами топлес. И несовершеннолетней девочке, у которой не было денег на обратную дорогу, пришлось согласиться. По сей день Анастасия вспоминает этот случай со слезами на глазах. Но как отреагируют ее родители, когда узнают правду о прошлом дочери?

1 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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