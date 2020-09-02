У кого більше?: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 31.08.2020)

31 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 1 выпуске шоу У кого більше?

В тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 1 выпуск от 31.08.2020 перенесет Олю Манько и Макса Узола на Маврикий. Их задача – заработать как можно больше денег за три дня. Победитель получит незабываемую экскурсию по подводному миру, а проигравший – пройдет по тонкому мостику над пропастью! Кто же из них окажется более удачливым? Интриги добавляет то, что Макс и Оля женаты. Не рассорит ли супругов состязание между собой?

Где заработать на Маврикии?

В 1 выпуске шоу У кого больше? Макс и Оля попытаются найти себе не хлопотную, но прибыльную работу. Парень устроится на конюшню и сделает несколько ставок на скачках. Оля отправится на рыбную фабрику, но вовсе не для того, чтобы трудиться там в поте лица. Журналистка еще в Украине прочитала о глазах марлина, которые пользуются бешеной популярностью у туристов. В местных сувенирных лавках их продают по 100 долларов за штуку! Сможет ли Оля украсть парочку таких сокровищ с рыбной фабрики и остаться незамеченной? Узнайте прямо сейчас – смотрите У кого больше? 1 выпуск онлайн.

Испытание для супругов

На второй день Оля устроится на работу танцовщицей. Босс с самого начала покажется ей подозрительным: он пригласит украинку на репетицию… к себе домой! Картины с голыми женщинами, статуэтки в виде мужских половых органов – вот, что обнаружит журналистка в доме гостеприимного шефа. Научится ли Оля танцевать местный традиционный танец сега, и не приревнует ли ее Макс? Смотрите в 1 выпуске У кого больше?, как журналистка правдами и неправдами будет пытаться отказаться от свидания со своим новым начальником!

На третий день Оля и Макс получат сообщения с геолокацией. Девушка отправится мыть туалеты голыми руками, а ее муж поедет кормить крокодилов! Кто окажется страшнее – зубастые хищники или местные жители, которые ходят по помытому?