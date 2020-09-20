МастерШеф-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)
20 сентября 2020 23:10
МастерШеф-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)
пресс-служба канала СТБ
26 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу МастерШеф-10.
МастерШеф-10: впервые на кухне «МастерШеф» – MONATIK и Настя Каменских (NK)! Звездные гости будут не только оценивать кулинарные таланты участников, но и на время конкурса станут бренд-шефами команд. Опираясь на вкусы и предпочтения артистов, кулинары-аматоры должны приготовить обед из тех продуктов, которые находятся в холодильниках знаменитостей. Какая команда сможет покорить звезд и судей изысканными блюдами?
5 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.