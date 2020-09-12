МастерШеф-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)

12 сентября 2020 00:25 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
МастерШеф-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

12 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 3 выпуске шоу МастерШеф-10: 20-ка лучших кулинаров-аматоров 10 сезона сразится в первом конкурсе. Участники поделятся на 4 команды, чтобы пройти испытание, которое проверить и кулинарные способности, и умение работать в команде. Их ждет классический конкурс – эстафета. Кто же первым наденет черный фартук и для кого он станет роковым?

3 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.    

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