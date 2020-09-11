МастерШеф-10: эстафета и первая битва черных фартуков

11 сентября 2020 11:50 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: эстафета и первая битва черных фартуков
Судьи «МастерШеф-10» Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский
пресс-служба канала СТБ

Судьи «МастерШеф-10» на канале СТБ - Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский - выбрали двадцатку лучших кулинаров-аматоров сезона.

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И в третьем выпуске шоу «МастерШеф-10» судьи проверят, как участники сражаются не только каждый за себя, но и работают на общий результат. Двадцатку ждет первый командный конкурс, который покажет, кто есть кто. 

В третьем выпуске «МастерШеф-10» кулинары-аматоры впервые поделятся на команды, каждая из которых будет состоять из пяти человек. 

Сегодня вас ждет бессмертная классика, которая позволяет проверить и кулинарные способности, и работу в команде - эстафета! - объявит Эктор Хименес-Браво. - В этом конкурсе каждая команда должна приготовить блюдо, которое я разработал специально для вас - жареный лосось с пюре из сельдерея, с зеленым горошком и соусом из мидий. Справиться с ним сможет только организованная команда, которая уверенно владеет современными техниками.

Судья шоу «МастерШеф-10» Эктор Хименес-Браво / пресс-служба канала СТБ
На работу кулинарам-аматорам дано всего лишь 60 минут. За это время они должны воссоздать точную копию блюда, выполнив его приготовление в 5 этапов, за каждый этап отвечает один участник. 

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Кто же из двадцатки первым предстанет в роли капитана и проявит свои лидерские качества? А для кого первое испытание закончится черным фартуком и вылетом из проекта «МастерШеф-10» на битве черных  - увидим в субботу 12 сентября  в 19:00 на канале СТБ.

Напомним, 

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020

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