Звана вечеря: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 19.09.2020)

19 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 9 выпуск шоу Звана вечеря.

Смотрите в 9 выпуске шоу Звана вечеря : баттл за звание лучшего хозяина будет ожесточенным. На ринге элитный мир против Полтавы и эпатажность против сдержанности. Кто окажется самым ловким на кухне и гостеприимным за столом? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Звана вечеря 2020.

Фантастически неожиданная четверка

В кулинарном баттле будут соревноваться миллионер Юрий Чернецкий, травести-дива Монро, участник Мастер Шеф 9 cезон Руслан Шилин и знаток современного этикета Арина Яворских. Меню участников будут кардинально отличаться. Блюда из ингредиентов на миллион или с собственного огорода, эпатажная еда от самой дивы или угощение по всем канонам современного этикета? Выбрать лучшего еще никогда не было настолько трудно! Кто из этих участников выиграет 30 000 гривен? Смотрите онлайн в 9 выпуске проекта Звана вечеря 2020.

Простак или лакшери мир: кто кого?

Простой парень из Полтавы Русик будет покорять рецепторы своих элитных гостей. Готовить для лакшери мира окажется нелегким делом. Надо придумать необычные блюда, которых они еще не пробовали, удивить их нестандартным сочетанием ингредиентов и создать роскошную вечеринку, как в дорогом столичном ресторане высшего уровня. В меню на сегодня: мозги в кляре, «нежданчик» под одеялом и секретное блюдо лично для Монро. Останутся ли гости довольны? Узнаете в кулинарном шоу Звана вечеря 2020 выпуск 9.

Не пропустите ожесточенное кулинарное противостояние за звание лучшего хозяина – смотрите онлайн шоу Звана вечеря 2020 выпуск 9 от 20.09.2020.

9 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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