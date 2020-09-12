Звана вечеря: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)

12 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 8 выпуск шоу Звана вечеря.

Смотрите в 7 выпуске шоу Звана вечеря : в кулинарном баттле будут соревноваться король мяса Миха, известные блогеры Инстаграма Настя и Кирилл и отчаянная бабушка Ирина. Кто из участников искуснее готовит? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Звана вечеря 2020.

Брутальный ужин от Бога

Первым на ринг выходит король мяса, выходец с МастерШеф Миха! Стейки, бургеры, шашлык – все это его тема. Кроме того, что Миха умеет готовить, он еще и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Поэтому его блюда лучше съесть до конца ... Удивлять брутальный шеф-повар будет мозгами в сочетании с продуктами, которые повышают либидо, бычьими яйцами для настоящих авантюристов и десертом от Венеры с авокадо в качестве главного ингредиента. Готовы ли участники к таким вкусовым экспериментам? Узнаете в программе Звана вечеря 2020 8 выпуск.

Ради новой груди и за плиту можно стать

Следующая участница, блогер Настя Стецевят, будет подкупать гостей простыми и легкими блюдами, которые трудно испортить. Девушка готовит нечасто, поэтому получаются у нее только такие рецепты. Выкладываться будет по максимуму, ведь на кону стоит новая грудь. Настя участница многих телевизионных проектов, поэтому на шоу Звана вечеря 2020 она будет «как рыба в воде». Способна ли девушка еще на что-то, кроме как на шоу ходить?

Какими блюдами Михаил Грушецкий и Анастасия Стецевят удивят гостей и телезрителей? И какие неожиданные миксы продуктов придумают? Не пропустите ожесточенное кулинарное противостояние за звание лучшего хозяина.

8 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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