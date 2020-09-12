Звана вечеря: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)

12 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Звана вечеря: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
Звана вечеря: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
пресс-служба

12 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет 8 выпуск шоу Звана вечеря.

Читайте такжеО чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
Смотрите в 7 выпуске шоу Звана вечеря: в кулинарном баттле будут соревноваться король мяса Миха, известные блогеры Инстаграма Настя и Кирилл и отчаянная бабушка Ирина. Кто из участников искуснее готовит? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Звана вечеря 2020.

Брутальный ужин от Бога

Первым на ринг выходит король мяса, выходец с МастерШеф Миха! Стейки, бургеры, шашлык – все это его тема. Кроме того, что Миха умеет готовить, он еще и кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. Поэтому его блюда лучше съесть до конца ... Удивлять брутальный шеф-повар будет мозгами в сочетании с продуктами, которые повышают либидо, бычьими яйцами для настоящих авантюристов и десертом от Венеры с авокадо в качестве главного ингредиента. Готовы ли участники к таким вкусовым экспериментам? Узнаете в программе Звана вечеря 2020 8 выпуск.

Ради новой груди и за плиту можно стать

Следующая участница, блогер Настя Стецевят, будет подкупать гостей простыми и легкими блюдами, которые трудно испортить. Девушка готовит нечасто, поэтому получаются у нее только такие рецепты. Выкладываться будет по максимуму, ведь на кону стоит новая грудь. Настя участница многих телевизионных проектов, поэтому на шоу Звана вечеря 2020 она будет «как рыба в воде». Способна ли девушка еще на что-то, кроме как на шоу ходить?

Какими блюдами Михаил Грушецкий и Анастасия Стецевят удивят гостей и телезрителей? И какие неожиданные миксы продуктов придумают? Не пропустите ожесточенное кулинарное противостояние за звание лучшего хозяина.

8 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Звана вечеря

Материалы по теме

Пять зубов мудрости: Блогер Ян Гордиенко похвастался аномальным явлением
Новости

Пять зубов мудрости: Блогер Ян Гордиенко похвастался аномальным явлением
МастерШеф-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2020)
12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

12 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 09.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK