Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 19.09.2020
19 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
А Андрей Доманский в этой программе проведет необычный эксперимент, для которого потребуются 10-гривневая купюра, спирт, вода и зажигалка. Что задумал телеведущий? Смотрите в новом выпуске «Готовим вместе. Домашняя кухня»!
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.