Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 19.09.2020

19 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня : шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами блюд, которыми хозяйки в выходной день смогут порадовать всю семью. На этот раз в меню: багет с куриным фаршем, ветчиной и сладким перцем, запеченный в льезоне – на завтрак; тосканский суп «Аквакотта» – на обед; филе скумбрии с пряным баклажаном – на ужин.

А Андрей Доманский в этой программе проведет необычный эксперимент, для которого потребуются 10-гривневая купюра, спирт, вода и зажигалка. Что задумал телеведущий? Смотрите в новом выпуске «Готовим вместе. Домашняя кухня»!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.