Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 19.09.2020

19 сентября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 19.09.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 28 выпуск от 19.09.2020
пресс-служба

19 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Читайте такжеГотовим вместе: Блюда из баклажанов (эфир от 13.09.2020)
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами блюд, которыми хозяйки в выходной день смогут порадовать всю семью. На этот раз в меню: багет с куриным фаршем, ветчиной и сладким перцем, запеченный в льезоне – на завтрак;  тосканский суп «Аквакотта» – на обед; филе скумбрии с пряным баклажаном – на ужин.

А Андрей Доманский в этой программе проведет необычный эксперимент, для которого потребуются 10-гривневая купюра, спирт, вода и зажигалка. Что задумал телеведущий? Смотрите в новом выпуске «Готовим вместе. Домашняя кухня»!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер Готовим вместе телешоу еда и рецепты Готовим вместе. Домашняя кухня телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Провоцируют на измену несколько раз: как снимают реалити "Кохання на виживання"
Новости

Провоцируют на измену несколько раз: как снимают реалити "Кохання на виживання"Эксклюзив
Невероятная правда о звездах: неожиданные признания и смелые откровения
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: неожиданные признания и смелые откровения
Как отличить удачную схему заработка от финансовой пирамиды?
Анонсы на ТВ

Как отличить удачную схему заработка от финансовой пирамиды?
І будуть люди: смотреть 10 серию онлайн (эфир 19.09.2020)
Сериалы

І будуть люди: смотреть 10 серию онлайн (эфир 19.09.2020)

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK