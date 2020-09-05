Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 05.09.2020
5 сентября 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 26 выпуск от 05.09.2020
пресс-служба
5 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям новое оригинально меню на день: яичные блины с куриным филе, сыром, зеленью и томатами – на завтрак; ножки кролика, тушенные в яблочном сидре с бульоном, с гарниром из кус-куса – на обед; пицца Кьена – на ужин. А ведущий Андрей Доманский в этой программе продемонстрирует необычный способ чистки яиц.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.