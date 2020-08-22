Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 22.08.2020

22 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 22.08.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 24 выпуск от 22.08.2020
пресс-служба канала Интер

22 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов вновь порадует телезрителей подборкой блюд, которые понравятся всем членам семьи. В меню этой программы: румяные пирожки с творогом и изюмом на завтрак, наваристый суп из сушеных грибов с корнеплодами и лапшой на обед, а на ужин – аппетитные рулетики из говядины с сыром и ветчиной с подгарнировкой из маринованного печеного перца. Кроме того, зрителей ждет интересный эксперимент от ведущего Андрея Доманского, который научит правильно выбирать настоящий и свежий мед.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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