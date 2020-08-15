Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
15 августа 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
пресс-служба канала Интер
15 августа в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов предлагает новое интересное меню для всей семьи на выходные. В этот раз он приготовит лепешки чепалгаш из вайнахской кухни – на завтрак, фаршированные конкильони под томатным соусом с моцареллой – на обед, а на ужин – куриную грудку, запеченную с чесноком и помидорами. А благодаря новому эксперименту ведущего Андрея Доманского телезрители научатся нарезать помидоры идеальными ломтиками.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.