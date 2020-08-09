Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

9 августа 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
пресс-служба

9 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – перекусы. Перекусы помогают утолить голод между основными приемами пищи. Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат телезрителям три варианта полезных перекусов, которые можно приготовить заранее, взять с собой на работу или учебу и съесть в любое время. В меню этого выпуска: морковные маффины с фетой и семенами подсолнуха; хрустящие картофельные трубочки с моццареллой; пирог из сосисок с томатным соусом.

Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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