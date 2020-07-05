Готовим вместе: Блюда из кабачков (эфир от 05.07.2020)
5 июля 2020 09:00
Готовим вместе: Блюда из кабачков (эфир от 05.07.2020)
пресс-служба
5 июля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – блюда из кабачков. Кабачки имеют нейтральный вкус, поэтому, если добавить к ним разнообразные ингредиенты и специи, можно добиться абсолютно разных вкусовых ощущений. Ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский поделятся тремя оригинальными рецептами. В меню этой программы: кабачки, запеченные в беконе; суп из кабачков и шпината с перловкой; куриная грудка с соусом «Релиш» из кабачка.
Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.