Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 21.06.2020)

21 июня 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 21.06.2020)
Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 21.06.2020)
пресс-служба

21 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 19 выпуск от 20.06.2020
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: готовить летом – одно удовольствие! Разнообразие свежих сезонных овощей, фруктов, ягод и зелени... Из которых можно приготовить множество вкусных, полезных, а главное – легких блюд. В меню этой программы: крем из брынзы с сезонными томатами и  хрустящими гренками, миндальный суп ахобланко и рагу из куриных ножек с овощами.

Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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