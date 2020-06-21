Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 21.06.2020)
21 июня 2020 09:00
Готовим вместе: Летнее меню (эфир от 21.06.2020)
пресс-служба
21 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: готовить летом – одно удовольствие! Разнообразие свежих сезонных овощей, фруктов, ягод и зелени... Из которых можно приготовить множество вкусных, полезных, а главное – легких блюд. В меню этой программы: крем из брынзы с сезонными томатами и хрустящими гренками, миндальный суп ахобланко и рагу из куриных ножек с овощами.
Новый выпуск проекта «Готовим вместе» смотрите в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.