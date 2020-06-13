Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 18 выпуск от 13.06.2020

13 июня 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 18 выпуск от 13.06.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 18 выпуск от 13.06.2020
пресс-служба

13 июня в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: Шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами блюд, которые понравятся всей семье. В меню выходного дня: красочные блины с припеком из ветчины и ароматной зелени – на завтрак; нежная свиная вырезка, тушенная в сливочном соусе с грибами, – на обед; и капуста брокколи, запеченная в тесте с макаронами и индейкой, – на ужин. А ведущий Андрей Доманский в  этом выпуске поделится лайфхаком, как можно нарезать грибы всего одним движением ножа!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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